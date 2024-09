Stars David Beckham: Stolz auf Victoria

Bang Showbiz | 19.09.2024, 10:00 Uhr

David Beckham glaubt, dass seine Frau Victoria endlich „den Erfolg hat, den sie verdient“.

Der 49-jährige Fußballstar glaubt, dass das ehemalige Spice Girl den Erfolg, den sie derzeit als Modedesignerin genießt, wirklich verdient hat. Bei einem Auftritt auf der Jahreskonferenz der Royal Television Society in London erklärte David: „Sie ist eine starke, engagierte und leidenschaftliche Person, die es vom Spice Girl zu einem angesehenen Unternehmen geschafft hat, was sehr hart ist. Sie hat 18, 19 Jahre lang hart an ihrem Geschäft gearbeitet und plötzlich hat sie den Erfolg, den sie verdient.“

David stand 2023 im Mittelpunkt einer Netflix-Doku-Serie, und nun soll auch seine Frau Gegenstand einer neuen Dokumentation werden. David glaubt, dass das kommende Projekt Victorias Leidenschaft und harte Arbeit beleuchten wird. „Die Leute werden ihre Persönlichkeit und ihre Arbeitsmoral sehen.“ David musste während seiner Zeit als Spieler viel Kritik von Fans und Kritikern einstecken, aber der ehemalige Kapitän von England hofft, dass er aus seinen Erfahrungen gelernt hat. Der ehemalige Manchester-United-Star, der 1999 Victoria heiratete, sagte gegenüber ‘Variety‘: „Ich glaube, ich habe aus meinem Dokumentarfilm mitgenommen, wie wichtig psychische Gesundheit ist. Denn vor 20 Jahren hat niemand darüber gesprochen. Und niemand hat es ernst genommen. Jetzt ist es so großartig, dass die Menschen tatsächlich über ihre Gefühle sprechen können.”