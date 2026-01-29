Film David Duchovny und Sam Worthington für Krimi-Thriller ‚The Exiles‘ gecastet

David Duchovny - January 2023 - Avalon - You People Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.01.2026, 14:00 Uhr

Die beiden Schauspieler wurden für einen neuen Expat-Krimi-Thriller verpflichtet, der in Asien spielt.

David Duchovny und Sam Worthington spielen in ‚The Exiles‘ mit.

Der ‚X-Files‘-Star und der ‚Avatar: Fire and Ash‘-Schauspieler stoßen zur Besetzung des kommenden Expat-Krimi-Thrillers, der von wahren Begebenheiten inspiriert ist und das englischsprachige Debüt von Regisseur Midi Z markiert. Außerdem wurde die taiwanesische Schauspielerin Ke-Xi Wu gecastet. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ folgt der Film „der verzweifelten Suche eines Westeuropäers nach besseren Lebensbedingungen in Asien, wo Gier, Rivalität und Ego letztlich in einen schockierenden Mord eskalieren“.

Die Dreharbeiten haben bereits in Taipeh begonnen, mit Kameramann Ed Lachman (‚The Virgin Suicides‘), Editor Hank Corwin (‚The Big Short‘) und Komponist Lim Giong (‚The Assassin‘). Shane Kelly, Senior VP International Sales bei Mister Smith Entertainment, sagte: „Ein unerbittlicher Krimi-Thriller, der von der ersten Seite an fesselt – ‚The Exiles‘ markiert Midi Zs ersten englischsprachigen Spielfilm und eine selbstbewusste Erweiterung seines unverwechselbaren visuellen Stils auf die internationale Bühne.“

Regisseur Midi Z – der in Myanmar geboren wurde und mit 16 Jahren nach Taiwan kam – arbeitete bereits an Filmen wie ‚Ice Poison‘ (2014), ‚The Road To Mandalay‘ (2016) und ‚Nina Wu‘ (2018), die auf Filmfestivals weltweit Beachtung fanden. In einem eigenen Statement erklärte er: „Es ist mir eine große Ehre, mit diesem fantastischen Team zusammenzuarbeiten – von Sam und David über meine langjährigen Partner Ke-Xi und Lim Giong bis zu Ed und Hank hinter der Kamera, die ich alle seit Langem bewundere – und diese besondere Produktion in meine Heimatstadt Taipeh bringen zu können.“

Das Projekt sei für ihn eine aufregende Erfahrung gewesen. „Er spiegelt die turbulente Welt wider, in der wir leben, und folgt der Suche einer Figur nach einem Neuanfang in ihr“, erzählte der 43-Jährige. Als Inspiration hätten ihm reale Kriminalfälle in Asien gedient.