Musik David Guetta wird Headliner des Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien 2026

David Guetta - Winner - Brit Awards 2023 - Show - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 18:28 Uhr

David Guetta wird am 2. Juli 2026 beim britischen Grand Prix als Headliner auftreten.

Die Ankündigung markiert Guettas einziges UK-Konzert seiner bevorstehenden ‚MONOLITH‘-Welttournee und macht seinen Auftritt auf dem legendären Motorsportgelände in Silverstone zu einem Pflichttermin für Fans im ganzen Land. Nach der Rekordkulisse von 500.000 Zuschauern im vergangenen Sommer bereitet sich Silverstone für 2026 auf ein noch größeres Spektakel vor – mit einem viertägigen Unterhaltungsprogramm, das Hochgeschwindigkeitsrennen mit Live-Musik von Weltklasse kombiniert.

Guetta – dessen große Hits ‚Titanium‘, ‚When Love Takes Over‘, ‚I’m Good (Blue)‘, ‚Hey Mama‘ und ‚Play Hard‘ umfassen – sagte: „Ich habe auf der ganzen Welt unglaubliche Shows gespielt, aber während des britischen Grand Prix in Silverstone aufzutreten, wird wirklich etwas Besonderes. Ich war schon immer von der Formel 1 fasziniert – die Atmosphäre, das Adrenalin, die Leidenschaft – es ist alles, was ich liebe.“ Außerdem habe er vor Jahren ein Musikvideo gedreht, das von der Formel 1 inspiriert war. „Ich kann es kaum erwarten, meine Energie auf die Hauptbühne zu bringen und daraus eine unvergessliche Nacht zu machen.“

Die ‚MONOLITH‘-Show, die als die bisher ehrgeizigste Produktion in Guettas Karriere beschrieben wird, verspricht ein vollständig immersives Erlebnis. Mit einem futuristischen Bühnenbild in Form eines monumentalen Monolithen wird die Performance modernste visuelle Effekte, euphorische Klanglandschaften und festivalreife Hymnen zu einem einzigartigen Spektakel vereinen. Guettas Silverstone-Debüt eröffnet nicht nur die viertägige Feier, sondern schließt auch seine langjährige Verbindung zur Formel 1 ab – sein Musikvideo zu ‚Dangerous‘ aus dem Jahr 2014 zeigte bekanntlich F1-Legende Romain Grosjean. Mit seinem Auftritt reiht sich Guetta in eine Reihe früherer Grand-Prix-Acts wie Stormzy, RAYE, Sam Fender, Fatboy Slim und Becky Hill ein. Weitere Künstler sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.