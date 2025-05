Stars David Hasselhoff steht vor einer Knieoperation

Bang Showbiz | 08.05.2025, 11:00 Uhr

Der 'Baywatch'-Star hat derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

David Hasselhoff muss sich nächste Woche einer Knieoperation unterziehen.

Die ‚Baywatch‘-Legende (72) wurde am Montag (5. Mai) auf Fotos, die der Zeitung ‚Daily Mail‘ vorliegen, in einem Rollstuhl an den Flughäfen von Cancún und Los Angeles gesichtet.

Ein Sprecher des Stars bestätigte nun gegenüber ‚Us Weekly‘, dass ‚The Hoff‘ Hilfe benötigte, da ihm eine Kniegelenkersatzoperation bevorsteht. „Er wurde im Rollstuhl gesehen, weil er nächste Woche eine Knieprothese erhält“, zitierte die Publikation den Sprecher. Der Schauspieler hatte zuvor bereits einen Defibrillator eingesetzt bekommen, um Herzproblemen vorzubeugen.

Erst vor zwei Monaten war Hasselhoffs Ex-Frau Pamela Bach-Hasselhoff auf tragische Weise ums Leben gekommen: Die US-Schauspielerin beging Suizid. Bach-Hasselhoff – Mutter der gemeinsamen Töchter Taylor (34) und Hayley (32) – wurde am 5. März leblos in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden.

Der ‚Looking for Freedom‘-Interpret bat damals um Privatsphäre für die Familie. „Unsere Familie ist zutiefst traurig über den kürzlichen Tod von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die große Anteilnahme und Unterstützung in dieser schweren Zeit, bitten aber um Privatsphäre, während wir trauern und mit diesem Verlust umgehen“, erklärte er damals.

Die Todesursache war eine selbst zugefügte Schusswunde. Familienangehörige hatten die Behörden alarmiert, nachdem sie mehrere Tage nichts von Bach-Hasselhoff gehört hatten. Sanitäter reagierten auf einen Notruf, der kurz nach 22 Uhr eine bewusstlose Frau meldete. Am Tatort wurde kein Abschiedsbrief gefunden.