Film David Lynch: Seine Kollegen nehmen Abschied von ihm

Bang Showbiz | 17.01.2025, 11:30 Uhr

Der ‚Twin Peaks‘-Macher verstarb am Donnerstag (16. Januar).

Steven Spielberg, Ron Howard und James Gunn nehmen Abschied von David Lynch.

Der ‚Twin Peaks‘-Regisseur verstarb am Donnerstag (16. Januar) im Alter von 78 Jahren. Zahlreiche Kollegen meldeten sich jetzt zu Wort, um dem legendären Filmemacher zu gedenken und seinem unvergleichlichen Beitrag für die Kunst Tribut zu zollen. Spielberg sagte in einem Statement: „Ich habe Davids Filme geliebt. ‚Blue Velvet‘, ‚Mulholland Drive‘ und ‚Elephant Man‘ haben ihn als einen einzigartigen, visionären Träumer definiert, der Filme gemacht hat, die sich nach Handarbeit angefühlt haben. Ich lernte David kennen, als er John Ford in ‚Die Fabelmans‘ spielte. Da war einer meiner Helden – David Lynch spielte einen meiner Helden. Es war surreal und schien wie eine Szene aus Davids eigenen Filmen. Die Welt wird seine originelle und einzigartige Stimme vermissen. Seine Filme haben die Zeit überdauert und das werden sie immer tun.“

‚Guardians of the Galaxy‘-Macher James Gunn erklärte in einem Social-Media-Post: „RIP David Lynch. Du hast so viele von uns inspiriert.“ Ron Howard schrieb auf X, ehemals Twitter: „RIP David Lynch, ein gütiger Mann und furchtloser Künstler, der seinem Herzen und seiner Seele folgte und bewies, das radikale Experimente zu unvergesslichem Kino führen können.“