Stars David Schwimmer: So feierte er das 30. Jubiläum von ,Friends‘

Bang Showbiz | 22.01.2025, 11:00 Uhr

David Schwimmer lud Matt LeBlanc zum „Abendessen“ ein, um mit ihm 30 Jahre ,Friends‘ zu feiern.

Der 58-jährige Schauspieler, der in der erfolgreichen Sitcom, die von 1994 bis 2004 ausgestrahlt wurde, die Rolle des Ross Geller spielte, verriet, dass er und Matt (Joey Tribbiani) im September vergangenen Jahres gemeinsam das 30-jährige Jubiläum der Show gefeiert haben.

Bei einem Auftritt im ,Smallzy’s Surgery‘-Podcast fragte Moderator Kent Small: „Denken Sie darüber nach, wenn Sie einen Meilenstein wie 30 Jahre erreichen? Denken Sie: ‚Wie ist das passiert? Wow, was für eine tolle Zeit. Ich weiß es nicht einmal.‘ Oder sagen Sie sich: ‚Gott, ich fühle mich echt alt. Sag das nicht?‘” Woraufhin David antwortete: „Alles davon.“ Der Star fügte hinzu: „Ich bin zufällig an dem Tag, an dem wir unser 30-jähriges Jubiläum gefeiert haben, wieder in Los Angeles gewesen und habe [Matt] LeBlanc zum Abendessen eingeladen. Wir schwelgten in Erinnerungen und stießen auf die 30 Jahre an. Ich meine, es ist unglaublich. Es ist erstaunlich für mich, dass die Leute immer noch zuschauen und es lustig und tröstlich finden, und ich empfinde wirklich nichts als Dankbarkeit.” Die Darsteller spielten in der Show neben Courteney Cox (Monica Geller), Jennifer Aniston (Rachel Green), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) und dem verstorbenen Schauspieler Matthew Perry (Chandler Bing) mit, der im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren verstarb.