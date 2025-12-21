Stars David und Victoria Beckham entfolgen Sohn Brooklyn

David and Victoria Beckham at Netflix documentary premiere - Avalon - October 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2025, 10:47 Uhr

Das Promi-Paar soll seit längerem mit seinem ältesten Sohn zerstritten sein - nun vergrößert sich die Kluft.

David und Victoria Beckham sind ihrem Sohn Brooklyn auf Instagram entfolgt.

Der älteste Sohn des Paares soll Berichten zufolge bereits seit einiger Zeit von seiner Familie entfremdet sein. Nun scheint es, als hätten sie auch ihre digitale Verbindung zueinander gekappt. Der angehende Koch folgt seinen Eltern nicht mehr auf der Social-Media-Plattform – und auch er steht nicht mehr auf Davids und Victorias Liste. Außerdem folgen die beiden weder Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz Beckham, noch tauchen sie in der Liste der Personen auf, denen die Schauspielerin folgt.

Das familiäre Zerwürfnis soll nach der Hochzeit des jungen Paares im Jahr 2022 begonnen haben. Im Mai fehlten Brooklyn und Nicola bei Davids 50. Geburtstagsparty in London, an der die anderen Kinder des Paares – Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) – teilnahmen.

In diesem Monat teilte Brooklyn ein Video, in dem er gemeinsam mit Nicola Motorrad fährt, versehen mit einer Bildunterschrift, in der er versprach, sich „immer für sie zu entscheiden“. Wenige Stunden später postete Cruz ein Familienfoto und schrieb dazu: „Ich liebe euch mehr als alles andere, Mum und Dad, ihr habt uns das Leben geschenkt und euch immer um uns gekümmert, egal was passiert ist. Ich kann gar nicht sagen, wie gesegnet wir alle sind, euch in unserem Leben zu haben.“

Im Oktober deutete Victoria die Schwierigkeiten an, als sie darüber sprach, wie glücklich die Versöhnung der Oasis-Rocker Liam und Noel Gallagher ihre Mutter wohl gemacht haben müsse. Sie sagte dem ‚Sunday Times Culture‘-Magazin: „Ich glaube einfach, ihre Mutter muss so glücklich sein. Es muss für die Mutter wirklich sehr schwer gewesen sein, dass die Jungs all die Jahre nicht miteinander gesprochen haben.“

Victoria betonte, sie und David stünden ihren Kindern „sehr nahe“, erwähnte dabei jedoch auffällig ihren ältesten Sohn nicht. „Harper ist erst 14, sie lebt noch zu Hause. Cruz ist 20 und wohnt ebenfalls noch da. Ich sehe die beiden jeden Tag“, berichtete die Modedesignerin. „Romeo lebt nicht mehr zu Hause, deshalb sehe ich ihn etwas seltener.“