Bang Showbiz | 17.11.2025, 11:00 Uhr

Der ‚Naked Gun‘-Schöpfer David Zucker findet, dass das diesjährige Reboot „komplett danebenlag“.

Der 77-jährige Filmemacher führte bei der ursprünglichen, von Leslie Nielsen angeführten Kult-Komödienreihe Regie. Trotz des Erfolgs des Reboots – inszeniert von Akiva Schaffer und produziert von Seth MacFarlane und Erica Huggins – glaubt er aber, dass das große Budget der Paramount-Komödie „technisch Pompöses“ über den Parodiestil gestellt habe.

„Mein Bruder Jerry und unser Partner Jim Abrahams haben vor 50 Jahren angefangen, Spoof-Komödien zu drehen, und wir haben unseren eigenen Stil entwickelt – und wir haben das so gut gemacht, dass es offenbar leicht aussieht“, sagte David jetzt im Interview mit dem Magazin ‚Woman’s World‘. Er fügte hinzu: „Die Leute begannen, es zu kopieren, wie Seth MacFarlane beim neuen ‚Naked Gun‘. Er hat die Marke komplett verfehlt.“

David erklärte weiter, dass er, Jerry Zucker und Jim Abrahams „eine gewisse Methode im Wahnsinn“ hatten, als sie 1988 den ersten Film machten. Er hofft nun, dass, falls ein weiterer Film nach diesem mit Liam Neeson in der Hauptrolle folgt, er „richtig“ gemacht werde. Er ergänzte: „Wir hatten unsere 15 Regeln, und ich unterrichte sie, in der Hoffnung, dass jemand, der so einen Film macht, es richtig macht. Man sollte für Komödien nicht zu viel Geld ausgeben, und eine unserer Regeln betrifft technischen Pomp.“ Große Budgets und Komödien seien Gegensätze, und am neuen ‚Naked Gun‘ könne man genau sehen, dass die Produktion „viel Geld ausgegeben hat für Szenen voller technischem Pomp, während sie versucht haben, unseren Stil zu kopieren“.

David Zucker arbeitete ursprünglich mit Pat Proft und Mike McManus an einem Drehbuch für einen vierten ‚Naked Gun‘-Film, der sich auf Frank Drebin Jr. konzentriert hätte, doch Paramount entschied sich, ohne die ursprünglichen Schöpfer fortzufahren. Er sagte dem ‚Hollywood Reporter‘ im August, er habe keinerlei Pläne, den Film zu sehen: „Ich schaue keine Sequels, die auf meinem Material basieren und von anderen gemacht wurden, und das ist in Ordnung. Ich habe Akiva gesagt, dass ich nicht die Absicht habe, ihn zu sehen.“ Zwar habe der Filmemacher-Kollege ihn zum Screening eingeladen, doch David betonte, dass er ohnehin nicht hätte helfen können. „Ich sagte ihm, dass ich nichts beitragen könnte, weil es nicht das ist, was ich getan hätte. Das heißt nicht, dass er am Ende keinen guten Film gemacht hat. Aber ich denke nicht, dass ich hätte helfen können.“

David lehnte auch einen Executive-Producer-Credit ab: „Ich nehme keinen Credit für etwas, an dem ich nicht von Anfang an gearbeitet habe. Ich brauche das Geld nicht. Nach Agenten und Managern hätte es wahrscheinlich drei Stromrechnungen bezahlt. Wenn es ein großer Hit wird, soll Akiva den Credit bekommen, und er verdient ihn.“