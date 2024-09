"Eine harte Zeit" Shannen Doherty brachte Tori Spelling zu „Dancing with the Stars“ Tori Spelling wird in der 33. Staffel von „Dancing with the Stars“ ihre Tanzkünste präsentieren. Zur Teilnahme ermutigte sie ihre verstorbene Schauspiel-Kollegin Shannen Doherty. Nicht nur diese „Beverly Hills, 90210“-Darstellerin war bereits Teil der Sendung.