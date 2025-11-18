Musik Deep Purple kündigen UK-Arenatour für 2026 an

Ian Gillan - October 2024 - Avalon - Deep Purple Berlin Concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 18:00 Uhr

Deep Purple kündigen UK-Arenatour für 2026 an.

Deep Purple haben eine fünftägige Arenatour für November 2026 angekündigt.

Die Rocklegenden werden nächstes Jahr in Newcastle, Glasgow, Birmingham, Manchester und London auftreten. Die Tour beginnt am 18. November in der Utilita Arena in Newcastle, gefolgt von der OVO Hydro in Glasgow (19. November), der BP Pulse Live Arena in Birmingham (21. November), der AO Arena in Manchester (22. November) und endet am 24. November im Eventim Apollo in London. Bei ausgewählten Terminen werden Deep Purple von Mammoth WVH – dem kraftvollen Projekt von Wolfgang Van Halen – sowie der aufstrebenden britischen Band Jayler unterstützt. Mammoth WVH treten bei allen Shows außer London auf, während Jayler die komplette Tour begleitet.

Mit einer Karriere von über fünf Jahrzehnten inspiriert Deep Purple weiterhin Generationen durch ihr ikonisches Repertoire: von den donnernden Riffs von ‚Smoke on the Water‘ bis zum rasanten Tempo von ‚Highway Star‘. Ihr Einfluss erlebte kürzlich ein neues Hoch, als ‚Child in Time‘ für den Trailer der Hitserie ‚Stranger Things‘ neu interpretiert wurde und so ein neues Publikum erreichte.

Das jüngste Studioalbum der Band, ‚=1‘ aus dem Jahr 2024, wurde von Kritikern gelobt und bestätigte ihre kreative Vitalität. Während sie sich auf eine weitere Runde Live-Shows vorbereiten, dürfen Fans eine Setlist voller Klassiker und so mancher Überraschung erwarten. Tickets gehen am Freitag (21.11.25) um 10 Uhr über AEG Presents in den allgemeinen Verkauf. Zuvor hatte die Band bereits eine Europatour für Juni und Juli 2026 angekündigt. Die Tour-Neuigkeiten folgen auf die Aussage von Frontmann Ian Gillan (80) der kürzlich offenbarte, dass er sein Augenlicht verliert und dass sein Ruhestand deshalb näher rückt. Er sagte dem Magazin ‚Uncut‘: „Es ist, wie es ist. Ich habe nur noch 30 Prozent Sehkraft. Das wird nicht besser. Es macht das Leben geheimnisvoll. Am schwierigsten ist die Arbeit an meinem Laptop. Ich kann nichts auf dem Bildschirm erkennen, außer ich benutze mein peripheres Sehen – ich erkenne eine Zeile, indem ich sie seitlich anschaue. Aber man findet einen Weg. Man passt sich an.“