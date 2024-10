Stars Demenzkranker Bruce Willis: Ex-Frau Demi Moore gibt Gesundheitsupdate

Demi Moore attends the "The Substance" screening and Q&A presented by BFI - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2024, 11:19 Uhr

Die Schauspielerin entühllt, dass der Hollywood-Star "stabil" sei.

Demi Moore offenbart, wie es Bruce Willis mittlerweile geht.

Der ‚Stirb langsam‘-Star ist seit geraumer Zeit an Frontotemporaler Demenz erkrankt. Seine Ex-Frau, die von 1987 bis 2000 mit Bruce verheiratet war, steht ihm weiterhin zur Seite. Zusammen haben sie die Töchter Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30). Nun äußert sich die Schauspielerin über den Gesundheitszustand des 69-Jährigen.

Beim Hamptons International Film Festival am Sonntag (13. Oktober) enthüllte Demi über ihren Ex: „Wisst ihr, ich habe das schon einmal gesagt. Die Krankheit ist, was die Krankheit ist. Und ich denke, man muss wirklich akzeptieren, was das ist. Aber dafür, wo er jetzt ist, ist er stabil.“

Die ‚Ghost – Nachricht von Sam‘-Darstellerin verriet auch, dass sie aufhören musste, an der früheren Version von Bruce „festzuhalten“ und die Freude an der Gegenwart zu finden. „Was ich immer ermutige, ist, sie dort abzuholen, wo sie sind. Wenn man an dem festhält, was war, ist das ein verlorenes Spiel. Aber wenn man sie dort trifft, wo sie sind, ist das sehr schön und süß“, erklärte sie.

Demi habe den Hollywood-Star nur zwei Tage vor dem Filmfestival bei einem Besuch mit ihrer Enkelin Louetta gesehen. Die 61-Jährige ergänzte, dass sie sich verpflichtet fühle, „alles, was wir haben, zu teilen, egal wie lange wir es haben“.