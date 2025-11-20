Stars Demi Lovato fühlte sich unter Druck gesetzt, zu heiraten

Bang Showbiz | 20.11.2025

Demi Lovato „erwartete, bis zu einem bestimmten Alter verheiratet zu sein“.

Die 33-jährige Sängerin heiratete Anfang dieses Jahres Jordan „Jutes“ Lutes, und Lovato gibt zu, dass sie in ihren jüngeren Jahren einen gewissen Druck verspürte, den Bund der Ehe einzugehen.

Die Chartstürmerin erzählte ‚Who What Wear‘: „Ich hatte erwartet, bis zu einem bestimmten Alter verheiratet zu sein. Die Gesellschaft übt einen enormen Druck aus, aber es ist einfach ganz natürlich passiert. Ich bin wirklich glücklich. Ich habe meinem Mann heute gesagt: ‚Ich habe dich noch nie so sehr geliebt wie jetzt. Ich wusste nicht, dass meine Liebe zu dir noch größer werden könnte, als sie ohnehin schon ist.‘ Der Zeitpunkt war perfekt.“

Die Musikerin war zuvor mit Joe Jonas, Wilmer Valderrama und Max Ehrich zusammen und hat das Gefühl, aus ihren vergangenen Beziehungen viel gelernt zu haben. Die Sängerin fügte hinzu: „Ich hatte in der Vergangenheit Beziehungen, in denen ich dachte: ‚Oh, das ist eine langfristige Sache!‘ Aber ich hatte mich noch nicht um mich selbst gekümmert. Das Universum belohnt dich, wenn du therapeutische Arbeit an dir selbst leistest, [und] ich musste diese Arbeit leisten. Deshalb hat mir das Universum geholfen. Ich habe mich auf ein Leben allein vorbereitet und konnte es dann mit jemand anderem teilen.“

Demi Lovato gab kürzlich bekannt, dass sie sich verpflichtet fühlt, ihre Probleme mit ihren Fans zu teilen. Die Sängerin verbrachte 2010 drei Monate in einer Entzugsklinik, nachdem bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert worden war und sie wegen Bulimie behandelt worden war.