Stars Kevin Jonas: Ohne die Unterstützung seiner Frau könnte er seine Töchter nicht großziehen

Kevin Jonas - Danielle Jonas - Avalon - Grammys - LA - January 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2025, 09:00 Uhr

Der Musiker schwärmt von seiner Frau Danielle, mit der er zwei Töchter hat.

Kevin Jonas gesteht, dass er ohne seine Frau aufgeschmissen wäre, was die Erziehung seiner Töchter betrifft.

Der Musiker wuchs mit seinen Brüdern Joe und Nick Jonas auf und wurde mit ihnen als Teil des Pop-Trios Jonas Brothers in den späten 2000er-Jahren berühmt. Am amerikanischen Vatertag (15. Juni) gab er jedoch zu, dass es für ihn „Neuland“ ist, gemeinsam mit seiner Frau Danielle die Kinder Alena (11) und Valentina (8) großzuziehen.

„Es ist wirklich etwas Besonderes, aber für mich auch Neuland, weshalb ich manchmal auf Situationen so reagiere, als wären sie Jungs“, enthüllte er gegenüber ‚E! News‘. „Dann schaut mich meine Frau an und sagt: ‚Nein, genau das Gegenteil von dem, was du machst, müssen wir tun!'“ Der 37-Jährige betonte: „Ohne sie könnte ich das nicht schaffen. Sie ist das Leitlicht in unserer Familie.“

Zusammen mit seinen Brüdern trat Kevin mehrfach im Disney Channel auf. Ihr Film ‚Camp Rock‘ von 2008 – mit Demi Lovato in der Hauptrolle – sei mittlerweile einer der Favoriten seiner Töchter, ebenso wie das Musical-Franchise ‚Zombies‘. „Sie lieben ‚Camp Rock‘, ‚Camp Rock‘ ist riesig. Es ist nur nicht so groß wie ‚Descendants‘ oder, besonders jetzt, ‚Zombies'“, schilderte Kevin. Der neue ‚Zombies‘-Film erscheint im Juli auf Disney+. „Ich weiß das, weil ich ein großer ‚Girl Dad‘ bin, der sie zur Konzerttour mitnimmt und das ganze Programm durchzieht“, plauderte der Star aus.