Stars Demi Lovato: So nervös war ihr Verlobter beim Heiratsantrag

Demi Lovato and Jutes (AKA Jordan Lutes) - April 2023 - Celebrity Ski & Smile Challenge -Utah -Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2024, 11:26 Uhr

Die Sängerin ist Dezember mit ihrem Musikerkollegen Jordan Lutes verlobt.

Demi Lovatos Verlobter Jordan ‚Jutes‘ Lutes wäre bei seinem romantischen Heiratsantrags „fast in Tränen ausgebrochen“.

Der Rockmusiker schrieb einen Song, um der ‚Confident‘-Sängerin im vergangenen Dezember die Frage aller Fragen zu stellen. Nun gesteht er, wie nervenaufreibend es war, die wichtige Performance richtig hinzubekommen, da er kein erfahrener Gitarrenspieler sei.

Im ‚The Viall Files‘-Podcast erzählt der 33-Jährige: „Ich habe ein Lied geschrieben. Ich bin kein Gitarrist, aber ich kann ein paar Akkorde spielen. Also habe ich eine Woche gebraucht, um die Akkorde für diesen Song zu schreiben. Und dann habe ich einen Song geschrieben und ihn geübt.“

Der Singer-Songwriter fügt hinzu: „Nochmal, ich bin kein Gitarrist, also war es wirklich schwierig, diesen Song zu proben, der mit ‚Willst du mich heiraten?‘ endet. Ich habe drei von vier Malen versagt, also dachte ich mir, wenn es an der Zeit ist, das zu machen, muss ich einfach Glück haben und es schaffen.“ Jutes gesteht, wie emotional dieser Moment für ihn war: „Ich bin ein paar Mal fast in Tränen ausgebrochen.“

Der Künstler wollte sichergehen, dass Demi nichts ahnte und sorgte dafür, dass sie kurz vor seinem Antrag beschäftigt war. „Ich wusste, dass sie es nicht erwartete und deshalb habe ich es dann getan… Ich wollte sie überrumpeln. Ich meine, offensichtlich hatten wir darüber gesprochen, dass wir heiraten wollen und solche Sachen“, erklärt er.