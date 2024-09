Stars Demi Moore: Menschen verblüffen sie mit Selbstkritik

Demi Moore - An Unforgettable Evening Benefiting The Women's Cancer Research Fund 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 10:00 Uhr

Demi Moore ist erstaunt darüber, wie „grausam“ Menschen zu sich selbst sein können, wenn es um ihre Körper geht.

Die 61-jährige ‚G.I. Jane‘-Darstellerin sprach jetzt in einem Interview offen über ihren Selbsthass, während sie ihre neueste Rolle als Elizabeth Sparkle in dem Body-Horror-Film ‚The Substance‘ thematisierte. Sie spielt in dem Film eine einsame, abgehalfterte Fitness-Influencerin, die an ihrem 50. Geburtstag aus ihrer Aerobic-Show geworfen wird, bevor sie eine futuristische Droge nimmt, um eine jüngere, makellose Version von sich selbst zu produzieren.

Demi sagte nun gegenüber ‚The Guardian‘, dass die albtraumhafte Handlung bei ihr Anklang fand, da sie die „Umstände einer Frau in der Unterhaltungsindustrie“ zeige, die mit Ablehnung und tiefer Verzweiflung konfrontiert sei, während „alles in ihrem Leben, was bedeutungsvoll schien, herausgerissen wird“. Sie fügte hinzu, dass die Filmhandlung sie auch dazu veranlasste, über die Grausamkeit der Menschen gegenüber sich selbst nachzudenken, wenn es um den eigenen Körper geht: „Was mich wirklich beeindruckt hat, war die harte Gewalt gegen sich selbst. Es ist nicht das, was dir angetan wird, es ist das, was wir uns selbst antun.“

Demi fügte hinzu, dass die Erforschung der Psyche und „unser innerer Dialog“ eine Tiefe haben, die das Body-Horror-Genre „zu verstärken scheint“. Die Schauspielerin erinnert sich auch daran, dass Frauen in den 1990er und Nullerjahren nicht als attraktiv angesehen wurden, es sei denn, sie waren dünn. In Bezug auf die jahrzehntelangen Diäten und Trainingsprogramme, die sie in Hollywood durchgemacht hat, fügte Demi hinzu: „Was ich mir selbst angetan habe. Was ich daraus gemacht habe, was es für mich bedeutet. Wenn man sich diese Gewalt wirklich ansieht, wie gewalttätig wir gegen uns selbst sein können, wie brutal wir einfach sind.“ Auf die Frage, wie auch Männer unter körperlichen Unsicherheiten leiden, sagte Demi: „Selbstverurteilung, das Streben nach Perfektion, der Versuch, sich von ‚Fehlern‘ zu befreien, auch das Gefühl der Ablehnung und Verzweiflung, nichts davon ist nur auf Frauen beschränkt. Wir alle hatten Momente, in denen man zurückgeht und versucht, etwas in Ordnung zu bringen, und man macht es nur noch schlimmer bis zu dem Punkt, an dem man handlungsunfähig ist. Wir sehen diese kleinen Dinge, auf die sonst niemand schaut, aber wir sind so hyperfokussiert auf alles, was wir nicht tun. Wenn wir alle anfangen zu denken, dass unser Wert nur darin besteht, wie wir aussehen, dann zerstört es uns letztendlich.“