Film Demi Moore: Nacktszenen waren „verletzliche Erfahrung“

Demi Moore - Getty - Golden Globes - Beverly Hills - January 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.01.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin reflektiert über die Erfahrung, hüllenlos vor der Kamera zu stehen.

Demi Moore sagt, dass die Nacktszenen in ‚The Substance‘ eine „sehr verletzliche Erfahrung“ waren.

Die Golden Globe-Preisträgerin hat Erfahrung, was hüllenlose Aufnahmen betrifft. Unter anderem wurde sie 1986 in dem Film ‚Nochmal so wie letzte Nacht‘ mit Rob Lowe intim. Die Nacktszenen in ‚The Substance‘ hätten sich aber nicht „sexualisiert“ angefühlt.

Demi spielt in dem satirischen Horror-Film von Coralie Fargeat die abgehalfterte Fitness-Fanatikerin Elisabeth Sparkle, die eine geheimnisvolle Schwarzmarktdroge einnimmt, um eine jüngere, sexuellere Version von sich selbst namens Sue zu erschaffen, gespielt von Margaret Qualley.

Im Interview mit dem ‚Woman‘-Magazin verrät die 62-Jährige: „Es war eine sehr verletzliche Erfahrung und wir hatten viele Gespräche darüber. Aber es hat dich an den Ort gebracht, an den du gehen musst. Ich hatte das Gefühl, dass es nicht sexualisiert war, denn in vielen meiner Szenen ging es um die Erfahrung, mit sich selbst zusammen zu sein, und oft sind wir mit uns selbst nackt, und es sind diese Momente unseres eigenen persönlichen Blicks und der Selbstbeurteilung.“

Die Schauspielerin ergänzt: „Ich denke, dass die Tiefe der Verletzlichkeit und der Weg dorthin mir in gewisser Weise geholfen haben, meine eigene Verletzlichkeit zu entdecken.“