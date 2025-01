Film Denis Villeneuve: ,Inspiriert‘ für Arbeit an weiterem ,Dune‘-Film

Denis Villeneuve - February 2024 - Avalon - Dune Part Two Mexico City Fan Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2025, 09:00 Uhr

Denis Villeneuve verriet, dass er „inspiriert“ dazu sei, einen weiteren ,Dune‘-Film zu drehen.

Der 57-jährige Filmemacher hatte zuvor bei ,Dune’ und ,Dune: Teil 2‘ die Regie geführt und möchte wieder zu seiner Arbeit an der erfolgreichen Filmreihe zurückkehren.

Denis erklärte in einem Gespräch mit ,The Wrap‘: „Als ich gesehen habe, dass ‚Teil 2‘ fertig war, wurde mir endlich klar, dass es das war. Ich hatte es geschafft. Ich hatte eine Adaption von ‚Dune‘ gemacht. Und das ist ein unglaubliches Privileg. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Chance dazu hatte. Ich glaube, dass meine größte Überraschung dabei ist, dass ich nicht vor Arrakis davonlaufen will. Ich bin immer noch inspiriert, dorthin zurückzukehren. Das überraschte mich am meisten.“ Denis plante zunächst, sich nach der Veröffentlichung von ‚Dune: Teil 2‘ im Jahr 2024 auf andere Filmprojekte zu konzentrieren. Villeneuve fügte hinzu: „Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nach ‚Teil 2‘ eine Pause brauchen würde. Ich dachte, dass ich ein paar Filme schreiben oder ein paar Dinge machen wollen würde, bevor ich zu ‚Dune: Messiah‘ zurückkehre. Aber da sind Bilder gewesen, die mir immer wieder in den Sinn kamen, der Appetit ist absolut intakt. Das ist die größte Überraschung. Ich möchte weiterhin nach Arrakis zurückkehren.“ Denis erklärte zuvor, dass der erste ‚Dune‘-Film „nachdenklicher“ als der zweite Teil der Filmreihe sei.