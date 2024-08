Stars Dennis Quaid: Keine Fortsetzung des Kultfilms?

Bang Showbiz | 24.08.2024, 13:38 Uhr

Der Schauspieler glaubt nicht, dass ohne Natasha Richardson ein Nachfolger von ‚Ein Zwilling kommt selten allein‘ gedreht werden kann.

Dennis Quaid zweifelt daran, dass ohne Natasha Richardson eine Fortsetzung von ‚Ein Zwilling kommt selten allein‘ möglich ist.

Der 70-jährige Schauspieler stand Ende der Neunziger mit seiner Kollegin und der damals elfjährigen Lindsay Lohan für den Hitfilm vor der Kamera. Seit längerem ist eine Fortsetzung der Familienkomödie im Gespräch, doch nachdem Richardson 2009 im Alter von 45 Jahren bei einem Skiunfall ums Leben gekommen war, zweifelt ihr Co-Star daran, dass ein Nachfolgefilm die richtige Entscheidung wäre.

Bei der Premiere seines neuen Films ‚Reagan in Los Angeles‘ antwortete Quaid ‚Entertainment Tonight’ auf die Frage, ob eine Fortsetzung von ‚Ein Zwilling kommt selten allein‘ möglich ist: „Das wäre fantastisch – aber Natasha. Wie könnten wir es ohne Natasha machen?“ Der Tod seiner Kollegin sei für ihn weiterhin nur schwer zu verkraften, erklärte der Hollywoodstar weiter. Doch selbst wenn kein Sequel zustande kommen sollte, wird Quaid den Film für immer im Gedächtnis behalten. Er erzählt weiter: „‚Ein Zwilling kommt selten allein‘ war eine ganz neue Karriere für mich. Der Film ist in meinem Herzen. Es ist so ein wunderschöner Film. Und ich glaube, dass die Menschen ihn auch in 100 Jahren noch anschauen werden, das glaube ich wirklich.“