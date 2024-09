Film Denzel Washington: ‚Gladiator 2‘ wird ein riesiges Projekt

Denzel Washington - December 2021 - Avalon - The Tragedy of Macbeth Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2024, 10:00 Uhr

Denzel Washington hat davor gewarnt, dass ‚Gladiator 2‘ „lächerlich groß“ und „episch“ werden wird.

Der 69-jährige Schauspieler gehört zur Besetzung von Sir Ridley Scotts Nachfolger des Oscar-prämierten Originals aus dem Jahr 2000, in dem er Macrinus – einen ehemaligen Sklaven, der den Umsturz Roms plant – an der Seite von Paul Mescal und Pedro Pascal spielt. Denzel hat nun darauf bestanden, dass der Film definitiv einer sein wird, den man sich ansehen sollte.

Der Star sagte gegenüber ‚Variety‘: „Es ist riesig! Lächerlich groß!“ Auf die Frage, ob seine Co-Stars Mescal und Pascal in dem Film „gut“ seien, antwortete der Schauspieler ebenfalls: „Nicht gut. Großartig. Beide. Es ist schwer, dem zu folgen, und Paul hat es geschafft. Er ist sein eigener Gladiator. Ich musste kaum etwas machen.“ Die Zusammenarbeit mit seinen sei so leicht gewesen, dass es kaum Anstrengung gefordert habe, sich in die Rolle hineinzuversetzen. „Ich musste nur aufpassen, dass ich nicht auf mein Kleid trete.“Washington versprach auch, dass die Fans schon bald einen weiteren Vorgeschmack auf den Film bekommen werden. „Ein neuer Trailer erscheint am 23. September. Er ist episch.“

Regisseur Ridley Scott hatte ‚Gladiator 2‘ zuvor als „einen der besten“ Filme seiner Karriere bezeichnet. Der 86-jährige Filmemacher, der auch beim ursprünglichen ‚Gladiator‘-Film Regie führte, bestand darauf, dass die Fans von dem neuen Film nicht enttäuscht sein werden. Im Gespräch mit ‚Empire‘ erklärte Ridley: „Es ist das Beste, was ich je gemacht habe. Eines der besten Dinge. Ich habe ein paar gute Sachen gemacht.“ Der Regisseur, der zuvor als Filmemacher tätig war, sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Ich dachte, der erste Film war sozusagen völlig zufriedenstellend, kreativ abgeschlossen, also warum sollte man sich damit herumschlagen, oder? Aber diese Zyklen gehen weiter und weiter und weiter, sie wiederholen sich weltweit seit 20 Jahren. Es fing an, sich zu einer naheliegenden Sache zu entwickeln.“ ‚Gladiator 2‘ soll im November in die Kinos kommen.