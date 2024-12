Stars Denzel Washington: Taufe zu Weihnachten

Denzel Washington - Nov 24 - Famous - Gladiator II world premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2024, 09:00 Uhr

Der Hollywoodstar hat sich pünktlich zu den Feiertagen taufen und seine Priesterlehre begonnen.

Denzel Washington hat sich taufen lassen und seine Priesterlehre begonnen.

Der Hollywoodstar hat in der Kelly Temple Church of God in Christ in Harlem, New York an einer besonderen Zeremonie teilgenommen, während der er eine Rede vor der Kongregation hielt und ins Wasser getaucht wurde. Laut der ‚PageSix‘-Kolumne der Zeitung ‚New York Post‘ verriet Erzbischof Christopher Bryant, dass Denzel erklärt habe: „In einer Woche werde ich 70. Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin hier. Wenn Gott das für mich machen kann, dann gibt es nichts, was er für euch nicht tun kann. Der Himmel ist buchstäblich die Grenze.“

Auch Denzels Ehefrau Pauletta Washington sprach über die Glaubensfindung ihres Ehemannes. Sie sagte: „Sechsundvierzig Jahre später bin ich immer noch hier neben ihm, so wie Gott es wollte. Ich bin sehr stolz auf dich. Du bist das Oberhaupt des Haushaltes und warst unseren Kindern ein großartiges Vorspiel, sie sind jetzt erwachsen und kennen den Unterschied, weil wir ihnen den Unterschied gezeigt haben.“ Denzel und Pauletta gaben sich bereits 1983 das Jawort und haben gemeinsam die Kinder John (40) und Katia (37) sowie die Zwillinge Olivia und Malcolm (beide 33).