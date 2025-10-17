Stars ‚Der Junge hasst mich!‘: Britney Spears wettert gegen ‚wütenden‘ Ex Kevin Federline

Britney Spears - 2015 Billboard Music Awards - Red Carpet - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin wehrt sich gegen die Anschuldigungen ihres Ex-Manns.

Britney Spears hat auf die Vorwürfe ihres „wütenden“ Ex-Manns Kevin Federline reagiert und behauptet, er „greife sie buchstäblich an“, um Werbung für sein neues Buch zu machen.

Die 43-jährige Popsängerin äußerte sich in den sozialen Medien über den 47-Jährigen, der derzeit mit Interviews für seine demnächst erscheinenden Memoiren ‚You Thought You Knew‘ wirbt. Darin behauptet Kevin unter anderem, Britney habe am Abend vor ihrer Hochzeit mit Justin Timberlake telefoniert, sei mit einem Messer in der Hand über ihren schlafenden Söhnen gestanden, habe ihn mit einer Tänzerin betrogen und Kokain konsumiert, während sie noch gestillt habe.

Britney entgegnete, Kevins Aussagen kämen nur deshalb, weil er „versucht, bezahlt zu werden“ – und behauptete, er habe seit fünf Jahren kein Geld mehr von ihr erhalten. Die ‚Gimme More‘-Interpretin – die mit Kevin die Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) hat – schrieb auf X: „Geliebt zu werden – bedingungslos und mit einem naiven Herzen wie meinem – und dabei ständig bedroht oder dazu gebracht zu werden zu glauben, ich sei die Böse, während andere an meinem Schmerz verdienen… Oh lieber Jesus, zeig mir, dass es einen Gott gibt und dass auch ich bedingungslos geliebt werden kann, ohne perfekt sein zu müssen, denn das ist wirklich interessant.“

Die Musikerin betonte: „Ich widerspreche zu 100 Prozent der Art und Weise, wie er mich in seinen Interviews buchstäblich angreift. Wenn man die Wahrheit sagt – der Mann im Interview ging direkt zur Quelle und sagte es klar und deutlich: ‚Seit fünf Jahren kein Geld von Britney – du willst bezahlt werden.'“

Es sei beängstigend, wie „überzeugend“ der Tänzer wirke. „Es haut mich wirklich um, wie er jedes Mal innehält, kurz bevor er zu weinen scheint – ist das dein Ernst?“, zeigte sich Britney ungläubig. Sie gehe davon aus, dass sich Kevins Buch „viel besser verkaufen wird als meins“. Die Chartstürmerin fügte hinzu: „Aber wenn man jemanden wirklich liebt, hilft man ihm nicht, indem man ihn öffentlich demütigt. Was mich erschreckt hat, war, wie ernst und wütend er wurde – die Leute haben keine Ahnung, es ist viel schlimmer, als irgendjemand ahnt … der Junge hasst mich, und diese Wut sitzt tief, wenn er solche Dinge sagt.“