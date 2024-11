"Ich war so unglücklich" Deswegen verließ Patrick J. Adams die Erfolgsserie „Suits“

Patrick J. Adams und Herzogin Meghan, damals noch Meghan Markle, in "Suits". (dam/spot)

SpotOn News | 27.11.2024, 12:05 Uhr

Hauptdarsteller Patrick J. Adams verließ vor dem eigentlichen Ende die Serie "Suits". Sechs Jahre später verrät der Schauspieler, dass unter anderem seine mentale Gesundheit ein Grund für seinen vorzeitigen Ausstieg war.

Mit dem Ende der siebten Staffel kehrte der Hauptdarsteller Patrick J. Adams (43) "Suits" (2011-2019) vorzeitig den Rücken. In dem Podcast "Dinner's on Me" verrät der Schauspieler nun den wahren Grund für seinen verfrühten Exit. "Ich habe mich nicht gut um meine geistige Gesundheit gekümmert und [am Ende der siebten Staffel, Anm.d.Red.] zu viel getrunken", gesteht Adams dem Gastgeber Jesse Tyler Ferguson (49). Er sei "so unglücklich und depressiv" gewesen.

Zu diesem Zeitpunkt wusste Adams bereits, dass seine Co-Darstellerin und Serienpartnerin Herzogin Meghan (43), damals noch Meghan Markle, "Suits" ebenfalls verlassen würde. Hinzu kam, dass seine Hauptrolle des Mike Ross seiner Meinung nach auserzählt gewesen sei. "Der einzige Grund zu bleiben war… Geld", gesteht Adams. Sein Serienexit 2018 erklärte er öffentlich jedoch mit neuen Projekten, denen er sich widmen wollte.

Er änderte sich für seine Familie

Adams' Trinkverhalten habe seine Ehe, aber auch sein Leben als Vater negativ beeinflusst. "Das war für mich der Punkt, an dem ich dachte: 'Ich glaube, ich sollte aufhören zu trinken, weil ich nicht dieser Vater sein will.' […] Es musste einfach passieren, damit all diese anderen Dinge möglich wurden", sagt der 43-Jährige. Dass er einen Schlussstrich unter seinen Alkoholkonsum zog, sei "das Beste" gewesen, was er je für sich getan habe.

Das Thema Geld sei dennoch präsent gewesen. Denn anders als er stand sein Co-Star Gabriel Macht (52) für zwei weitere Staffeln "Suits" vor der Kamera. "Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und denke an das Geld, das Gabriel in den letzten zwei Jahren verdient hat. Aber ich habe die Entscheidung keine Sekunde bereut. Es war das Richtige für meine Ehe", so der Serienstar. "Es war an der Zeit, zu erkennen, dass Geld toll ist, aber ich hatte genug Geld verdient, um jetzt mein Leben leben zu können." Adams ist seit 2016 mit der Schauspielerin Troian Bellisario (39) verheiratet. Zwei Jahre später kam ihre erste gemeinsame Tochter auf die Welt, 2021 folgte die zweite.

Seine Rückkehr zu "Suits"

Nachdem sich Adams 2018 dazu entschieden hatte, "Suits" zu verlassen, kehrte er ein Jahr später für das Finale zurück. Fünf Jahre nach dem Serienende könne sich Adams heute einen "Suits"-Film vorstellen. Das verriet er selbst im vergangenen Juni im Rahmen des ATX TV Festivals in Austin, Texas. Ein Streifen mit der gewohnten Serienbesetzung hänge jedoch von "einer Million Dinge" ab, wie Adams betonte. Die Ablegerserie "Suits – L.A." soll bereits im kommenden Jahr veröffentlicht werden – allerdings mit neuen Darstellern.