Musik Diana Ross prägte die Spice Girls: Mel C über musikalische Vorbilder

The Spice Girls - 2007 - Famous - Reunion Tour show Koln Arena BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2025, 19:00 Uhr

Melanie C hat erzählt, dass Diana Ross zu den „unglaublichen Frauen“ gehörte, die die Spice Girls prägten.

Gegenüber ‚People‘ sagte die 51-Jährige, Ross sei für die Band ein wichtiges Vorbild gewesen: „Wir hatten so viele Einflüsse, und Diana war eine davon.“ Sie erinnerte sich daran, wie die Gruppe die Sängerin früh in ihrer Karriere live in London sah und viele der Spice Girls mit der Motown-Musik ihrer Eltern aufwuchsen.

Für ihren neuen Song ‚Sweat‘ samplet Melanie Dianas Hit ‚Work That Body‘. Dazu sagte sie: „Meine Mutter war ein riesiger Fan. Alles, was einen durchs Leben begleitet, inspiriert einen – deshalb fühlt es sich besonders an, sie jetzt in meinem Song zu haben.“

Mit Blick auf das 30-jährige Spice-Girls-Jubiläum 2026 zeigt Melanie C Optimismus. „Ich bleibe hoffnungsvoll“, sagte sie in ‚Good Morning America‘. Die Tour 2019 sei „unglaublich“ gewesen, und Generationen neuer Fans lieben die Gruppe weiterhin. Man spreche darüber, welche Möglichkeiten es gebe – allerdings sei das Ganze so wertvoll, dass man nur dann zurückkehren wolle, „wenn es sich richtig anfühlt“.

Gleichzeitig scherzte Melanie, dass die Band Mel B nichts mehr erzähle, „weil sie nichts geheim halten kann“. Victoria Beckham wiederum hatte im Herbst 2025 angedeutet, dass eine Reunion sie „reizen“ würde.