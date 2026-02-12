Film ‚Die Mumie 4‘ ist ‚wunderschön und gruselig‘

Brendan Fraser attends the 'Rental Family' - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2026, 11:00 Uhr

'Die Mumie 4' ist 'wunderschön und gruselig'.

Regisseur Tyler Gillett hat die lang erwartete Fortsetzung ‚Die Mumie 4‘ als „wunderschön und gruselig“ beschrieben.

Gemeinsam mit seinem Regiepartner Matt Bettinelli-Olpin belebt Gillett das Franchise neu, nachdem das Duo zuvor bereits an den ‚Scream‘-Filmen gearbeitet hatte. Er verriet, dass er große Hoffnungen in das neue Projekt setzt, da das Drehbuch von David Coggeshall „etwas Besonderes“ sei. Gillett sagte dem ‚Empire‘-Magazin: „Nachdem wir bei ‚Scream‘ eingestiegen sind, lautet unser Maßstab für ein weiteres Franchise, dass es sich besonders anfühlen muss. Und das Drehbuch von David Coggeshall tut genau das. Es ist sehr schön, episch, gruselig und macht Spaß.“

Die Originalstars Brendan Fraser und Rachel Weisz kehren offiziell für den vierten Teil der ‚Die Mumie‘-Reihe zurück. Universal Pictures hat den Kinostart für den 19. Mai 2028 angesetzt. Fraser, der bei dem Projekt auch als ausführender Produzent fungieren wird, verkörperte in der Reihe den Actionhelden Rick O’Connell, während Weisz seine Film-Ehefrau Evelyn O’Connell spielte. Beide waren in den ersten beiden Filmen zu sehen: ‚Die Mumie‘ (1999) und ‚Die Mumie kehrt zurück‘ (2001). Im dritten Teil, ‚Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers‘ (2008), wirkte Weisz jedoch nicht mit.

2017 wurde das Franchise mit einem neuen Film mit Tom Cruise in der Hauptrolle neu aufgelegt. Geplante Fortsetzungen wurden jedoch gestrichen, nachdem der Film an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurückblieb. Nachdem im November 2025 berichtet worden war, dass Fraser und Weisz über eine Rückkehr für den nächsten ‚Mumie‘-Film verhandeln, deutete der 57-jährige ‚The Whale‘-Star an, dass „alles möglich“ sei. Er sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Hey, alles ist zu diesem Zeitpunkt möglich. Es ist Spekulation, und ich würde es euch gern sagen … ich würde gern mehr dazu sagen. Aber meine Lippen sind im Moment versiegelt. Es tut mir leid, aber ich möchte, dass ihr wisst: Es gibt definitiv eine große Fangemeinde.“