Film ‚Die Odyssee‘: John Leguizamo konnte während Dreh ’12 bis 14 Stunden am Tag‘ nichts sehen

John Leguizamo - November 2022 - Avalon - The Menu New York Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler trug während der Dreharbeiten speziell angefertigte Kontaktlinsen, die seine Sehkraft einschränkten.

John Leguizamo konnte während der Dreharbeiten zu ‚Die Odyssee‘ „12 bis 14 Stunden am Tag“ nichts sehen.

Der Schauspieler verkörpert in Christopher Nolans neuem Historienepos Eumaios, den treuen Diener von Matt Damons Figur Odysseus. Für die Rolle eines älteren Mannes mit eingeschränkter Sehkraft musste Leguizamo speziell angefertigte Kontaktlinsen tragen. Er verriet, dass er deshalb am Set sogar Hilfe brauchte, um zur Toilette zu gehen oder etwas zu essen. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ schilderte der 66-Jährige: „12 bis 14 Stunden am Tag nichts sehen zu können – ich konnte mein Handy nicht erkennen, ich konnte nicht lesen und niemanden anrufen. Mit meinem anderen Auge konnte ich ebenfalls nicht klar sehen. Ich konnte überhaupt nichts sehen. Man musste mich zur Toilette bringen und wieder zurück. Man musste mich zum Essen begleiten.“

Leguizamo ergänzte, dass er sich in den Drehpausen wegen seiner Sehprobleme auch nicht selbst beschäftigen konnte. „Wenn ich allein war, war ich einfach mit meinen Gedanken beschäftigt, weil ich nichts anderes hatte. Zu viel Zeit mit den eigenen Gedanken zu verbringen, ist gefährlich“, gestand er. Bereits zuvor hatte der Schauspieler verraten, dass er verschiedene Methoden des Method Acting nutzte, um sich auf die Rolle vorzubereiten. So verbrachte er viel Zeit mit einer blinden Freundin und versuchte sogar, sich in völliger Dunkelheit durch sein Haus zu bewegen.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte er: „Im Film bin ich blind … Die Kontaktlinsen wurden speziell für mich angefertigt und von Hand bemalt. Sie erzeugten den Eindruck von Grauem Star auf beiden Augen. Auf einem Auge war der Graue Star vollständig, auf dem anderen nur teilweise.“ Anschließend schilderte der Darsteller, wie intensiv er sich auf die Rolle vorbereitete. „Als Christopher Nolan mir sagte, dass ich älter sein und eine Altersschminke tragen würde, begann ich – ganz der Method Actor, der ich bin – ältere Menschen zu beobachten und zu studieren, wie sie sich bewegen“, berichtete er.