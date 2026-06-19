Stars Krankenhaus-Schreck für Oliver Pocher und Amira Aly

Oliver Pocher at Jurassic World Premier Cologne May 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 14:00 Uhr

Sorge bei Oliver Pocher und Amira Aly: Ihr gemeinsamer Sohn musste nach einem Unfall medizinisch versorgt werden.

Der Comedian sprach in seinem Podcast ‚Patchwork Boys‘ offen über den Vorfall und verriet, dass ihn die Nachricht unmittelbar nach einem Auftritt erreichte.

Als er die Bühne verlassen hatte, meldete sich seine Ex-Frau telefonisch bei ihm. „Da hatte ich eine hochemotionale Amira am Telefon“, berichtete Pocher. Der Grund für die Aufregung: Der sechsjährige Sohn des ehemaligen Paares war gestürzt und hatte sich dabei im Gesicht verletzt.

Nach Pochers Schilderungen saß der Junge auf einer Absperrkette, verlor das Gleichgewicht und fiel mit dem Gesicht voraus zu Boden. Dabei wurden beide oberen Milchzähne ausgeschlagen, außerdem erlitt er eine Platzwunde an der Lippe. Im Krankenhaus musste die Verletzung mit sieben Stichen genäht werden.

Trotz des Schocks konnte der Entertainer dem Vorfall auch etwas Positives abgewinnen. Die ausgeschlagenen Zähne seien bereits locker gewesen, weshalb keine bleibenden Schäden zu erwarten seien. „Glück im Unglück“ sei gewesen, dass es sich um Milchzähne gehandelt habe, erklärte Pocher.

Der fünffache Vater machte sich nach dem Anruf sofort auf den Weg zu seinem Sohn. Grundsätzlich sieht er kleinere Unfälle als Teil des Heranwachsens. Kinder müssten Erfahrungen sammeln und dabei auch mal hinfallen, so seine Einstellung. Für den Sechsjährigen gab es nach dem Schreck immerhin noch einen kleinen Trost: Die Zahnfee soll wegen der verlorenen Zähne besonders großzügig gewesen sein.