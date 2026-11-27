Film ‚Die Tribute von Panem‘-Produzentin bereut Aufteilung von ‚Mockingjay‘ in zwei Filme

Nina Jacobson - November 2023 - Famous - The Hunger Games Ballad of Songbirds and Snakes Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 11:00 Uhr

Nina Jacobson bedauert, 'Die Tribute von Panem – Mockingjay' in zwei Filme aufgeteilt zu haben.

Die Produzentin der ‚Die Tribute von Panem‘-Reihe bedauert rückblickend, dass der letzte Teil der Buchtrilogie auf zwei Kinofilme aufgeteilt wurde.

Laut Nina Jacobson entstand dadurch bei vielen Zuschauern der Eindruck, das Studio wolle mit der Geschichte lediglich doppelt Kasse machen. ‚Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1‘ kam im November 2014 in die Kinos, ein Jahr später folgte ‚Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2‘. Obwohl Jacobson betonte, dass der Roman von Suzanne Collins genügend Stoff für zwei Filme geboten habe, würde sie gemeinsam mit Regisseur Francis Lawrence heute möglicherweise anders entscheiden.

Gegenüber dem Magazin ‚Empire‘ erklärte sie, dass die Aufteilung beim Publikum einen „zynischen“ Eindruck hinterlassen habe. Nach den zweigeteilten Filmfinalen von ‚Twilight‘ und ‚Harry Potter‘ hätten viele Fans darin offenbar vor allem eine kommerzielle Strategie gesehen. Jacobson betonte, dass die Entscheidung ursprünglich aus der Überzeugung heraus getroffen worden sei, die Geschichte benötige zwei Filme. Dennoch hätten Zuschauer darin eher den Versuch gesehen, sie zum Kauf zweier Kinotickets statt nur eines zu bewegen. Rückblickend würde sie die Handlung deshalb lieber in einem einzigen Film erzählen.

Inzwischen habe das Studio seinen Umgang mit den Romanvorlagen von Suzanne Collins verändert. Bei den jüngeren Prequel-Filmen ‚Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes‘ und ‚Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping‘ habe man sich bewusst vorgenommen, die Geschichten möglichst kompakt für die Kinoleinwand aufzubereiten und die Geduld des Publikums nicht überzustrapazieren. „‚Sunrise on the Reaping‘ ist mit ein oder zwei Minuten Abstand der längste Film von allen“, sagte die Produzentin.

Unterdessen warnte McKenna Grace die Fans vor dem düsteren Ton des neuen Films. Darin spielt sie Maysilee Donner, eine Kandidatin aus Distrikt 12, sowie deren Zwillingsschwester Merrilee. Gegenüber dem Magazin ‚SFX‘ beschrieb sie die Geschichte als ausgesprochen bedrückend und traurig. Regisseur Francis Lawrence habe jedoch wiederholt betont, dass sowohl der Roman als auch der Film zum Handeln aufrufen sollen. „Ich hoffe, dass sie die Menschen dazu bringen, darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, für seine Überzeugungen einzustehen – selbst wenn man noch jung ist und sich in einer scheinbar aussichtslosen Situation befindet“, erklärte die 20-Jährige.