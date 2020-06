Diese 5 Promis verdanken ihren berühmten Geschwistern die Karriere – Teil 3

Im Rampenlicht des Showbiz tummeln sich immer mehr Influencer und auch Promis, die den Ruhm ihren berühmten Familien verdanken. Ganz vorne mit dabei ist natürlich der Kardashian-Jenner-Clan, der durch Kims 2007 "angeblich" geleakten Sextapes sein Imperium aufbauen konnte.

Allerdings ist diese Großfamilie bei Weitem nicht die einzige, bei der der Erfolg eines einzigen Mitglieds weitere Geschwister oder sogar die ganze Familie bekannt gemacht hat. Es scheint, als ob Fans und Industrie davon ausgehen, dass Talent und Star-Appeal in bestimmten Familien einfach in der DNA liegen müssen.

Ob das tatsächlich so ist, sei mal dahingestellt. Was sich aber mit Sicherheit sagen lässt, ist dass durch die Bekanntheit eines Familienangehörigen sich definitiv Möglichkeiten auftun, die man so wohl eher nicht hätte.

Brandys Bruder

Einer, der maßgeblich am Aufstieg der Jenner-Kardashian-Mischpoke beteiligt war, ist Sänger Ray J. Der 39-Jährige war nämlich seiner Zeit der Freund und Bettgespiele im Sexstreifen, der Kim Kardashian zum Weltstar machte.

Allerdings verdankt der zweifache Familienvater das öffentliche Interesse an seiner Person zu einem großen Teil seiner großen Schwester, dem R&B-Star Brandy („The Boy is Mine“). Die 41-Jährige zählte in den 90ern neben Aaliyah, Monica und Mary J Blige zu den erfolgreichsten Sängerinnen im Rhythm and Blues-Genre.

Sie war sogar so beliebt, dass sie an der Seite von Whitney Houston im Disney-Streifen „Cinderella“ die Hauptrolle spielte und mit „Moesha“ ihre eigene Sitcom bekam, die zwischen 1996 und 2001 ausgestrahlt wurde. In der Show hatte William Raymond Norwood, Jr, wie Ray J bürgerlich heißt, diverse Auftritte.

2001 katapultierte die schöne Sängerin ihren kleinen Bruder mit einem gemeinsamen Duett in die Öffentlichkeit. Ihr Cover des Phil Collins-Klassikers „Another Day in Paradise“ wurde weltweit zum Hit und das Interesse an Ray J. gewaltig. Von da an ging der heutige Reality-TV-Star seinen eigenen Weg und arbeitete recht erfolgreich mit Acts wie The Neptunes, Lil Kim und R. Kelly zusammen.

Daniel Bedingfields Schwester

Die Bedingfields sind eine musikalische, wie christliche Familie, weswegen die Daniel und seine zwei Geschwister schon als Kinder unter dem schmissigen Namen The DNA Algorithm – in diversen Gottesdienste auftraten. 2001 landete Daniel Bedingfield mit einem Garage-Song, den er in seinem Schlafzimmer aufnahm auf dem ersten Platz der UK-Charts.

Sein Hit „Gotta Get Thru This“ machte den heute 40-Jährigen quasi über Nacht zum Star. Mit seinen zwei ersten Alben manifestierte der gebürtige Neuseeländer seinen Stand in der britischen Musiklandschaft. Allerdings begann mit einem Autounfall 2004, bei dem Daniel schwer verletzt wurde, eine Abwärtsspirale. Daniel konnte nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen.

Im selben Jahr ging allerdings seine kleine Schwester Natasha Bedingfield an den Start und begann mit Hits wie „Unwritten“ und „These Words“ eine Weltkarriere, während ihr Bruder nach und nach weiter in der Versenkung verschwand.

Ariana Grandes Bruder

Auch Youtuber und Broadway-Schauspieler Frankie Grande verdankt seiner berühmten Halbschwester Ariana einem Großteil seiner Karriere. Der offen schwul lebende 37-Jährige verdankt die mediale Aufmersamkeit zwar seinem Talent und seiner quirligen Art, aber profitierte sicher auch von seinem berühmten Nachnamen.

So konnten sich die Zuschauer schon in Formaten wie „Promi Big Brother“ oder „RuPauls Drag Race“ ein Bild von Frankies schrillen Art machen. Mittlerweile schillernde mehr als 2 mio. Follower bei Instagram – die Tendenz ist steigend.

Paris Hiltons Schwester

Auch Millionärserbin und It-Girl Paris Hilton katapultierte ihre Geschwister ins Rampenlicht. So auch ihre jüngere Schwester Nicky (36), die sich dank des Buzzs um Paris ebenfalls in Bereichen austoben konnte, in denen sie sich – als reine Hotelerbin – vermutlich nicht hätte ausleben können. Plötzlich fand auch sie in der internationalen Regenbogenpresse statt und wurde überallhin eingeladen.

So konnte sich die Unternehmerin ebenfalls zu einer Medienpersönlichkeit mausern. Zwar nicht annähernd so erfolgreich wie Paris, dennoch verfolgen mehr als 1.2 mio. Fans das Familienleben der jungen Mutter.

Hier und da lässt sich auch ihre berühmte Schwester auf dem ein oder anderen Schnappschuss von Nicky blicken.

Billie Eilishs Bruder

Finneas O’Connell ist nicht nur der große Bruder von Shootingstar Billie Eilish, sondern auch ihr Produzent und Partner in Crime. Mit dem 22-Jährigen eroberte die „Bad Guy“-Sängerin im letzten Jahr die Musikwelt im Sturm.

Auch wenn Finneas mit seiner Schwester an ihrer Musik arbeitet und sie zu vielen Auftritten begleitet, steht er in der öffentlichen Wahrnehmung trotzdem im Schatten von Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, wie die Gute mit vollem Namen heißt. Das scheint aber für das eher introvertierte Geschwisterpaar kein Problem zu sein.

Ein ganz unbeschriebenes Blatt ist Finneas aber auch nicht, denn vor dem großen Durchbruch seiner kleinen Schwester war der Musiker in Sendungen wie „Glee“ und „Modern Family“ zu sehen.