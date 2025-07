Musik Doja Cat bestätigt: Neues Album ‚Vie‘ ist fertig

Doja Cat - March 2025 - Oscars performance - LA - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2025, 14:00 Uhr

Doja Cat hat ihr fünftes Studioalbum fertiggestellt.

Die ‚Paint The Town Red‘-Hitmacherin hat bestätigt, dass sie die Arbeit an ‚Vie‘ abgeschlossen hat – dem Nachfolger von ‚Scarlet‘ aus dem Jahr 2023. In französischer Sprache schrieb sie auf X: „L’album est complet.“ Auf Deutsch bedeutet das: „Das Album ist fertig.“

Die Fans fragten sich daraufhin zwar, warum sie sich entschieden hat, das Update auf Französisch zu machen, allerdings ist auch der Titel des Albums französisch und bedeutet „Leben“. Doja hat Tracks wie ‚Jealous Type‘, ‚Acts of Service‘, ‚Lipstain‘ und ‚Cards‘ aus der kommenden Kollektion angeteasert. Obwohl es noch kein Veröffentlichungsdatum gibt, wird es für diesen Herbst erwartet.

In einem kürzlichen Interview gab Doja zu, dass sie entschlossen ist, „kein kleines Monster“ zu sein, das „nur Erfolg will“. Die 29-jährige Sängerin und Rapperin sagte dem ‚V‘ Magazine: „Was ich vermeiden will, ist dieses kleine Monster, das nur Erfolg will. Ich möchte mich mehr darauf konzentrieren: Wie klingt der Mix? Brauche ich diese Instrumente hier überhaupt? Muss ich diese Strophe neu schneiden?“ Sie fügte hinzu: „Ich wäre kein Künstler, wenn es mich nicht interessieren würde, oder?“ Außerdem erklärte sie: „Wenn ein Projekt von mir aus irgendeinem Grund etwas weniger gut abschneidet als das letzte, will ich mich nicht darüber aufregen und ärgern. Ich möchte das annehmen.“