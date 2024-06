Stars Doja Cat: Sie ist Headliner beim Global Citizen Festival

Doja Cat - Daily Front Row's 8th Annual Fashion Los Angeles Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2024, 08:00 Uhr

Doja Cat wird das diesjährige Global Citizen Festival als Haupt-Act.

Die 28-jährige Sängerin wird am 28. September auf dem Great Lawn im Central Park auftreten und Doja freut sich auf die Veranstaltung in New York City.

Die ‚Paint The Town Red‘-Hitmacherin teilte mit: „Es ist ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal auf der Bühne des Global Citizen Festivals in Paris stand, und ich freue mich, im September wieder mit Global Citizen im Central Park zusammenzuarbeiten, um so viel Action wie möglich voranzutreiben, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir alle können dazu beitragen, extreme Armut zu beenden und uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Ich freue mich darauf, Teil dieses großen Abends des positiven Wandels zu sein.“

Global Citizen hat es sich zur Aufgabe gemacht, extreme Armut zu beenden, und die Organisatoren des Festivals hoffen, die Menschen zu ermutigen, Veränderungen von Regierungen und Führungskräften des Privatsektors zu fordern. Weitere namhafte Künstler bei der bevorstehenden Veranstaltung sind Post Malone und Jelly Roll, während Global Citizen-Botschafter Hugh Jackman das Festival moderieren wird. Der 55-jährige Schauspieler freut sich bereits auf das Ereignis. Hugh, der vielleicht am besten für seine Rolle als Wolverine in der ‚X-Men‘-Filmreihe bekannt ist, sagte zuvor: „Als langjähriger Unterstützer von Global Citizen und ihrer Mission freue ich mich sehr, diesen Herbst als Gastgeber des Global Citizen Festivals zurückzukehren. Seit über einem Jahrzehnt hat Global Citizen lebensrettende Auswirkungen für fast 1,3 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt erzielt, und wir werden uns am 28. September erneut versammeln, um extreme Armut zu beenden, den Planeten zu verteidigen und Gerechtigkeit zu fordern. Ich kann es kaum erwarten, Sie alle auf dem Great Lawn des Central Parks zu sehen, um gemeinsam Veränderungen im Namen der am stärksten gefährdeten Gemeinschaften der Welt zu fordern.“