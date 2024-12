Film Doug Liman und Tom Cruise: Erneute Zusammenarbeit?

Tom Cruise Show Me the Movies - SKY BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 14:00 Uhr

Regisseur Doug Liman hat angedeutet, dass Tom Cruise die Hauptrolle in seinem übernatürlichen Thriller ,Deeper‘ übernehmen wird.

Das Projekt befindet sich seit 2016 in der Entwicklung, doch der 59-jährige Filmemacher hat nun angedeutet, dass der ,Mission: Impossible’-Star an dem Film beteiligt sein wird, der Berichten zufolge nun bei Warner Bros. in Arbeit ist. Liman teilte die Neuigkeiten mit Roger Friedman von Showbiz411 bei einer kürzlichen Vorführung des Dokumentarfilms ,Gaucho Gaucho‘ in New York mit. Der Filmemacher erzählte, dass sein nächster Film der übernatürliche Thriller ,Deeper‘ sein würde und dass Tom Cruise für die Hauptrolle verpflichtet sei.

,Deeper’ handelt von einem Astronauten, der während einer Expedition in einen noch nie zuvor erforschten Graben auf eine furchterregende Macht stößt. Die Entwicklung des Films begann vor acht Jahren in den MGM Studios, nachdem das Unternehmen die Geschichte von Autor Max Landis gekauft hatte. Ursprünglich sollte ,Deeper‘ mit Bradley Cooper in der Hauptrolle gedreht werden – als Regisseur war der ,Pieces of a Woman‘-Filmemacher Kornél Mundruczó vorgesehen, doch die beiden stiegen später aus dem Projekt aus. Dann wurden Idris Elba und Regisseur Baltasar Kormákur verpflichtet, aber auch sie verließen den Film, was MGM dazu veranlasste, das Projekt auf Eis zu legen.

Sollte ,Deeper‘ tatsächlich bei Warner Bros. in die Entwicklung gehen, wäre es der dritte Film, an dem Liman und Cruise zusammenarbeiten. Zuvor hatten die beiden bereits bei ,Edge of Tomorrow‘ und ,Barry Seal: Only in America‘ gemeinsame Sache gemacht. Neben ,Deeper‘ haben Liman und Cruise immer noch einen Film in Entwicklung, der im Weltall spielt und angeblich auch dort gedreht werden soll.