Film ‚Drachenzähmen leicht gemacht‘-Star Nico Parker: Sie spricht über Mut, Gemeinschaft – und das schönste Geheimnis ihres Lebens

Nico Parker - Chanel fashion show - March 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2025, 16:00 Uhr

Heute ist Kinostart der Live-Action-Verfilmung – und Nico Parker feiert mit einem Lächeln, das ansteckt.

Heute ist es endlich so weit: Die heiß erwartete Realverfilmung von ‚Drachenzähmen leicht gemacht‘ startet in den Kinos – und mittendrin: Parker in der Rolle der mutigen Astrid.

Für die britische Schauspielerin ist dieser Tag mehr als nur ein Karriereschritt. Die Schauspielerin schwärmt im Gespräch mit ‚Bang‘: „Es ist eines der aufregendsten Dinge, die mir je passiert sind. Es fühlt sich an, als würde man jemanden in sein bestgehütetes Geheimnis einweihen.“ Die Geschichte rund um Drachen, Freundschaft und Selbstvertrauen hat Fans weltweit berührt – jetzt kehrt sie in neuem Look auf die große Leinwand zurück. Und auch Nico selbst sieht in dem Film eine tiefere Botschaft: „Es geht um Mut, darum, seine eigene Stimme zu finden, darum, furchtlos zu sein. Ich glaube, jeder hat Momente im Leben, die er auf diese Geschichte projizieren kann. Das macht sie so besonders – sie fühlt sich wie ein Gemeinschaftserlebnis an.“ Während ihre Figur Astrid auf der Leinwand mit Stärke, Zielstrebigkeit und körperlicher Fitness überzeugt, nimmt sich Parker in einem Punkt selbstironisch zurück: „Astrid ist unglaublich fähig – ich hingegen habe Mühe, ein Gurkenglas zu öffnen. Aber genau das bewundere ich an ihr.“