Stars Drew Barrymore enthüllt Brustkrebs-Schreck

Drew Barrymore - May 2025 - Avalon - CBS Fest BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin erlebte einen "Schreckmoment" und musste eine "Notfallbiopsie" durchführen lassen.

Drew Barrymore musste um ihre Gesundheit bangen, nachdem sich eine Mammographie als „auffällig“ erwies.

Die US-Schauspielerin erzählte, dass sie kürzlich eine „Notfallbiopsie“ durchführen lassen musste. Sie sprach darüber in ihrer Talkshow ‚The Drew Barrymore Show‘ mit der Komikerin Tig Notaro, die 2016 nach ihrer Brustkrebs-Diagnose eine doppelte Mastektomie hatte.

In der Folge vom Montag (3. November) sagte der ’50 erste Dates‘-Star: „Das ist ein Thema, über das ich hier in der Sendung unbedingt sprechen wollte, auch wenn es ein Risiko ist – weil ich kürzlich wirklich einen Schreckmoment hatte. Mir geht es völlig gut, aber ich hatte eine auffällige Mammographie und wurde dann in diesen Raum gebracht, wo ich sofort eine Notfallbiopsie bekam – und dann musste ich fünf Tage auf das Ergebnis warten.“

Drew verriet außerdem, dass sie von Notaros aktuellem Dokumentarfilm ‚Come See Me in the Good Light‘ sehr berührt war. Der Film begleitet die gefeierte Dichterin Andrea Gibson und ihre Frau Megan Falley auf ihrem Weg, nachdem bei Gibson eine unheilbare Form von Eierstockkrebs diagnostiziert wurde.

„Ich wollte dieses Thema schon länger in der Show ansprechen, wusste aber nie, wie“, erklärte die 50-Jährige. „Es ist wirklich schwierig, so etwas sensibel zu behandeln. Aber nachdem ich euren Dokumentarfilm gesehen habe, habe ich das Gefühl, ich kann zumindest an der Oberfläche beginnen – dank eurer Stärke, eures Muts und eurer Intelligenz, das mit der Welt zu teilen.“

Drew fügte hinzu: „Diese Doku zeigt nicht nur ein unglaublich intimes Porträt dieser Menschen, sondern auch, wie der Weg durch eine Krebserkrankung wirklich aussieht – und sie ist dabei nicht düster.“ Die Doku würde „Selbstvertrauen, Mut, Stärke, Realität und Menschlichkeit“ vermitteln.