Stars Drew Barrymore: Mammographie im TV

Drew Barrymore - 2023 Time100 Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2024, 13:53 Uhr

Die Schauspielerin ließ sich vor Publikum auf Brustkrebs untersuchen.

Drew Barrymore ließ sich im Fernsehen auf Brustkrebs untersuchen.

Die 49-jährige Schauspielerin unterzog sich vor dem Studiopublikum ihrer Talkshow einer Mammographie. Ihren jährlichen Checkup ließ die Hollywoodikone als Beitrag für den ‚Breast Cancer Awareness Month’ von Kameras begleiten, um auf die Bedeutung von regelmäßigen Untersuchungen aufmerksam zu machen. In einem Instagram-Clip aus der Sendung, die am Mittwoch (9. Oktober) im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wird, ist Drew in der Mammographie-Maschine zu sehen, während sie sagt: „Ich habe noch nie eine Mammographie in Stöckelschuhen machen lassen. Das ist anders… Ich habe auch das Gefühl, dass es eine heilsame Erfahrung ist.“

In ihrer Sendung rief Drew ihre Zuschauer außerdem dazu auf, sich regelmäßig vom Arzt untersuchen zu lassen, da – wie bei einer Mammographie – nur wenige unangenehme Sekunden Leben retten können. Sie erklärte: „Ich glaube, dass wir alle in unseren Köpfen ziemlich negative Spiele in Bezug auf unsere Gesundheit spielen. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich diagnostiziere jeden Tag etwas bei mir und die Ergebnisse sind schrecklich. Das ist nicht die Art, wie wir das tun sollten.“