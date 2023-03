Streit zwischen Dieter und Jill Anja Lukaseder spricht Klartext: Sexismus bei DSDS ist nichts Neues? Dieter Bohlen wird aktuell von vielen Seiten kritisiert. Der Pop-Titan bildet in diesem Jahr bei „Deutschland sucht den Superstar“ die Jury mit Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice. Mit Letzterer legte er sich erst kürzlich an, als er Teilnehmerin Jill Langes persönlich angriff. Die „Ex on the Beach„-Darstellerin ist bereits aus dem Reality-TV bekannt und […]