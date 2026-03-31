Film Krys Marshall ergattert Rolle in ‚Toy Story 5‘ nach ‚überambitionierter‘ E-Mail

Krys Marshall at ESSENCE Black Women In Hollywood Awards - Getty - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2026, 19:00 Uhr

Krys Marshall hat sich mit einer „überambitionierten“ E-Mail eine Rolle in ‚Toy Story 5‘ gesichert.

Die ‚Paradise‘-Darstellerin stößt zum Cast des neuen Films von Disney und Pixar dazu und wird erneut mit Franchise-Veteran Andrew Stanton zusammenarbeiten, nachdem sie bereits bei ‚For All Mankind‘ zusammengearbeitet hatten. Die Rolle bekam sie allerdings auf ungewöhnliche Weise.

Gegenüber ‚Deadline‘ sagte sie: „Wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Ich liebe Andrew. Und seit ich mit ihm bei ‚For All Mankind‘ gearbeitet habe, habe ich ein Kind bekommen.“ Deswegen schaue sie jetzt Kinderinhalte. Als sie dann bei der D23 gehört habe, dass sie ‚Toy Story 5‘ zurückbringen und Stanton Regie führen wird, hat sie ihn kurzerhand kontaktiert. „Ich habe ihm einfach eine E-Mail geschrieben und gesagt: ‚Ich hoffe, dir geht es gut. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich ein Kind bekommen, und ich würde so gerne Teil des ‚Toy Story‘-Universums sein.‘ Das war wirklich die ultimative Streber-Mail – total peinlich, einfach nach einem Job zu fragen.“ Danach habe sie neun Monate lang nichts gehört, und dann, ganz plötzlich, sei eine E-Mail mit einem Angebot für ‚Toy Story 5‘ gekommen.

Stanton ist ein langjähriger Pixar-Macher und hat an allen ‚Toy Story‘-Filmen mitgeschrieben sowie an ‚Das große Krabbeln‘, ‚Die Monster AG‘, ‚Findet Nemo‘, ‚WALL-E‘ und ‚Findet Dorie‘.

‚Toy Story 5‘ – der am 19. Juni 2026 erscheint – wird Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack) und die anderen begleiten, während sie um die Aufmerksamkeit ihrer Besitzerin Bonnie kämpfen, als ein elektronisches Tablet namens Lily Pad (Anna Faris) droht, die Spielzeit zu dominieren. Obwohl Details und der Name ihrer Figur noch nicht bestätigt wurden, berichtete das Medium, dass Krys Marshall eine erwachsene Person sprechen wird, die damit umgehen muss, dass ihr eigenes Kind sich zunehmend der Technologie zuwendet.

Marshall beschrieb Bildschirme selbst als ein „allgegenwärtiges Übel“ in ihrem Leben, obwohl sie gleichzeitig schätzt, dass man sich online mit Familie, Freunden und Fans verbinden kann. Sie fügte hinzu: „Es ist auch ziemlich herzzerreißend, dass man im echten Leben so viel verpasst, weil wir in unseren Handys gefangen sind, und leider hat sich das auch auf Kinder übertragen.“