Von Pietro Lombardi bis Sylvie Meis „Du siehst fantastisch aus!“: Stars gratulieren Dieter Bohlen zum 70.

Dieter Bohlen ist 70 geworden. (juw/spot)

SpotOn News | 07.02.2024, 14:29 Uhr

Dieter Bohlen feiert seinen 70. Geburtstag. Auf Instagram haben bereits viele Promikollegen ihre Glückwünsche dagelassen. So süß haben Pietro Lombardi, Sylvie Meis und andere gratuliert.

Zahlreiche Promis gratulieren Dieter Bohlen in den sozialen Medien zu seinem 70. Geburtstag. Auf Instagram veröffentlichte etwa "DSDS"-Jurykollege Pietro Lombardi (31) ein Foto der beiden in seiner Story. "Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich werde als Freund immer für dich da sein. Danke für 13 Jahre Freundschaft", schreibt er zu dem Bild, auf dem ihn der Pop-Titan umarmt.

Entertainer Julian F.M. Stoeckel (36) erinnert seine Follower ebenfalls an Bohlens Ehrentag. Er teilte in seiner Instagram-Story die Geburtstagswünsche von Sender RTL an den 70-Jährigen. Der Post enthält folgendes Zitat von Dieter Bohlen: "Ich habe keine Zeit für schlechte Laune. Das Leben ist zu kurz, um sich darüber aufzuregen."

Sylvie Meis und Ekaterina Leonova schicken süße Glückwünsche

"Das Supertalent"-Jurykollegin Ekaterina Leonova (36) wundert sich unterdessen in einem Story-Video über das Alter der TV-Ikone. "70? Das muss ein Tippfehler in deinem Pass sein. Du siehst fantastisch aus!", so die Profitänzerin. Von seinem Äußeren beeindruckt zeigten sich auch Twenty4tim (23) und Kim Virginia (28) im Dschungelcamp. Für Dieter Bohlen haben sie zum Geburtstag daher ebenfalls eine Grußbotschaft, wie in den sozialen Medien zu sehen ist: "Hi Dieter, du weißt ja mittlerweile, dass wir dich sehr gut finden. Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag." Kim ergänzt: "Und offensichtlich ist er immer noch hot."

Auch Moderatorin Sylvie Meis (45) ehrt Dieter Bohlen an seinem besonderen Tag mit einem Beitrag. Zu drei gemeinsamen Fotos schreibt sie: "Alles Gute zum 70. Geburtstag, mein lieber Dieter Bohlen. Du bist und bleibst etwas Besonderes für mich! Ich bin unendlich dankbar, dich in meinem Leben zu haben und ich wünsche dir vom Herzen nur das Beste für dein neues Lebensjahr, genieße deinen besonderen Ehrentag. Und ich freue mich auf heute Abend."

Die Glückwünsche kommentierte Frauke Ludowig (60) mit: "Wir sehen uns dort und ich freue mich total." An seinem 70. Geburtstag steht bei Dieter Bohlen einiges auf der Agenda: Soundcheck, Interviews, Konzert und Party.

Wie Bohlen in einem Video auf seiner Instagram-Seite erzählt, tritt er am Abend im Theater am Potsdamer Platz auf. Dort gibt er für seine Fans ein Geburtstagskonzert und anschließend eine Aftershowparty mit prominenten Gästen. Unter anderem Sylvie Meis und Frauke Ludowig, Pietro Lombardi, Alexander Klaws (40) und Bruce Darnell (66) sollen dabei sein.

Noch mehr Glückwünsche von Promikollegen

Viele Promis ließen auch direkt unter Bohlens Video Geburtstagswünsche da. "Auch hier nochmal Happy Birthday Du Schukelhasen-Chef! Denk an Dich und drücke Euch alle ganz fest", scherzt Juliette Schoppmann (43) oder "Happy Birthday und bis später Dieter", heißt es von Evelyn Burdecki (35). In einer eigenen Instagram-Story ergänzt sie: "Da lassen wir es krachen!"