Musik Dua Lipa: Traurig über Konzertabsage

Dua Lipa Performs At The Royal Albert Hall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2024, 17:55 Uhr

Die Sängerin musste aufgrund von Sicherheitsbedenken einen Auftritt in Indonesien absagen.

Dua Lipa sah sich gezwungen, ihren geplanten Auftritt in Indonesien abzusagen.

Eigentlich sollte die ‚Levitating‘-Interpretin am Samstagabend (9. November) in der Hauptstadt Jakarta im Rahmen ihrer ‚Radical Optimism‘-Tournee auf der Bühne stehen. Aufgrund von Sicherheitsbedenken in Bezug auf den Bühnenaufbau in der Indonesia Arena musste Dua das Konzert jedoch kurzfristig absagen. In einem Statement auf X, ehemals Twitter, schrieb sie enttäuscht: „Ich bin hier in eurem großartigen Land und bin bereit für meine Performance, aber ich bin am Boden zerstört, weil ich euch mitteilen muss, dass festgestellt wurde, dass es nicht sicher wäre den Auftritt durchzuführen, wegen Sicherheitsbedenken in Bezug auf den Bühnenaufbau. Ich habe mich so auf diese Nacht gefreut und es tut mir wirklich weh, dass wir nicht für euch alle performen können, insbesondere weil seit meinem letzten Auftritt in Jakarta so viel Zeit vergangen ist.“

In ihrem Beitrag versprach Dua jedoch, möglichst bald nach Indonesien zurückzukehren. „Ich liebe euch alle und kann es wirklich gar nicht mehr abwarten, mit euch zusammen im gleichen Raum zu sein und aus unseren ganzen Herzen zu singen und zu tanzen, so bald wie möglich“, schrieb sie abschließend.