Stars Dua Lipa: Traurig über Konzertabsage

Dua Lipa Performs At The Royal Albert Hall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2024, 16:00 Uhr

Dua Lipa ist untröstlich, nachdem sie gezwungen war, ein Konzert aus Sicherheitsgründen abzusagen.

Die 29-jährige Sängerin sollte am Wochenende im Rahmen des asiatischen Teils ihrer ‚Radical Optimism‘-Tour in Jakarta, Indonesien, auftreten, aber sie hat den Auftritt aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Inszenierung abgesagt.

Sie schrieb danach auf Instagram: „Ich bin untröstlich, Euch mitteilen zu müssen, dass ich diesen Samstag, den 9. November, nicht in Jakarta auftreten kann. Ich bin hier in Eurem erstaunlichen Land und bereit aufzutreten, aber es tut mir leid, Euch mitteilen zu müssen, dass festgestellt wurde, dass es aufgrund von Sicherheitsproblemen bei der Inszenierung nicht sicher ist, die Aufführung fortzusetzen. Ich habe mich so auf diesen Abend gefreut und es schmerzt mich wirklich, dass wir nicht für euch alle auftreten können, besonders nach so langer Zeit seit meinem letzten Auftritt in Jakarta.“

Fans können natürlich das Geld für ihre bezahlten Tickets zurückbekommen. Die Rückerstattung erfolge über die Verkaufsstelle. Dua fügte hinzu: „Ich liebe Euch alle und kann es wirklich kaum erwarten, so schnell wie möglich wieder mit Euch im selben Raum zusammen zu sein, zu singen und zu tanzen.“

Erst kürzlich wurde spekuliert, dass Dua ein Live-Album veröffentlichen könnte. Die Popsängerin betrat letzten Monat die Bühne der Royal Albert Hall in London und es wurde nun enthüllt, dass die Show nicht nur für ein TV-Special gefilmt wurde, sondern auch als eigenständiges Album veröffentlicht werden soll. Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Dua wollte ihren Fans nach einem fantastischen Jahr etwas zurückgeben. Sie hat sich schon früher mit Live-Veröffentlichungen beschäftigt, wie zum Beispiel mit ihrem Auftritt bei den Brit Awards, aber dies ist das erste Mal, dass sie ein komplettes Live-Album veröffentlicht.“ Es wird erwartet, dass das Album in den kommenden Wochen angekündigt wird.