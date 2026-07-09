Film Dwayne Johnson: Dieses besondere ‚Jumanji‘-Requisit hat er heimlich mitgenommen

Dwayne Johnson, AKA The Rock, at the Golden Globe Awards - Avalon - January 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 18:00 Uhr

Dwayne Johnson hat den Würfel des verstorbenen Robin Williams aus 'Jumanji: Open World' als Andenken mitgehen lassen – und anschließend bestritten, ihn zu haben.

Dwayne Johnson stahl den Würfel des verstorbenen Robin Williams aus ‚Jumanji: Open World‘ – und log dann darüber, ihn in seinem Besitz zu haben.

Der 54-jährige Schauspieler hatte bereits zuvor verraten, dass der Spielwürfel, den seine Figur Dr. Xander „Smolder“ Bravestone im kommenden Film um den Hals trägt, eine Hommage an den verstorbenen Leinwandstar ist, da dieser bereits im originalen ‚Jumanji‘-Film von 1995 verwendet wurde. Nun gestand Dwayne, dass er den Würfel nach den Dreharbeiten heimlich mit nach Hause genommen hat.

Im Gespräch mit dem ‚People Magazine‘ sagte er: „Das letzte Requisit, das ich vom Set mitgenommen habe, war der Würfel, den ich in ‚Jumanji‘ getragen habe. Das ist eine Hälfte des Würfelpaars, das im ursprünglichen, legendären ‚Jumanji‘ verwendet wurde.“ Er erzählt dann von einer Szene, in der die Würfel ganz langsam rollen: „In Zeitlupe und unglaublich dramatisch.“ Und einen dieser Würfel trug er im ganzen Film. Weiter erklärte er: „Und den habe ich mit nach Hause genommen. Requisiten sind immer großartig, aber eigentlich muss man den Kram wieder zurückgeben.“

Als Mitglieder des Filmteams Dwayne baten, das Erinnerungsstück zurückzugeben, versuchte er schnell, das Thema zu wechseln. Er gab zu: „Sie meinten: ‚Hey DJ, hast du zufällig den …?‘ Und ich nur: ‚Nee, ich hab‘ den doch abgegeben – ich … äh … ich muss los.'“

Der Wrestling-Star verriet außerdem, dass er auch Mauis magischen Angelhaken aus der Realverfilmung von ‚Vaiana‘ mitgenommen habe. Von diesem Requisit habe es allerdings mehrere Versionen gegeben, weshalb er diesmal keinen Ärger bekam.

Anfang des Jahres zollte Dwayne Robin Williams einen emotionalen Tribut, als sich die Besetzung des neuen ‚Jumanji‘-Films auf der CinemaCon versammelte, um den vollständigen Filmtitel bekannt zu geben. Bei der Veranstaltung von Sony Pictures im Caesars Palace in Las Vegas sagte er: „Diese ganze Reihe hätte ohne einen einzigen Mann niemals begonnen, wäre niemals entstanden und hätte niemals diesen wunderschönen Anfang genommen – und dieser Mann ist Robin Williams.“ Über die Hommage an den Komödienstar im neuen Film erklärte er: „Falls ihr es noch nicht wisst: Das hier ist eine Hälfte des originalen Würfels, der im ersten ‚Jumanji‘ verwendet wurde. Robin – wie wir gerne sagen – dieser Film ist für dich.“