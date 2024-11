Weltpremiere von "Red One" Dwayne Johnson und Lucy Liu sorgen in Berlin für Fan-Auflauf Dwayne Johnson, Lucy Liu und Chris Evans – gleich drei große Hollywoodstars gaben sich am Sonntagabend in Berlin die Ehre. Zur Weltpremiere ihres neuen Films posierten sie in der deutschen Hauptstadt auf dem roten Teppich und sorgten damit für einen regelrechten Fan-Auflauf.