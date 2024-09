Musik Ed Sheeran: Dankbar für Musikerfolg

Ed Sheeran at The Darkness gig Dec 9 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2024, 10:00 Uhr

Ed Sheeran ist „wirklich dankbar“, dass seine Musik so viele Menschen erreicht hat.

Der 33-jährige Sänger feiert gerade, dass seine Debütsingle ‚The A Team‘ mittlerweile eine Milliarde Streams erreicht. Er liebt die Tatsache, dass so viele andere Menschen „Erinnerungen und Emotionen“ haben, die sie mit seiner Arbeit verbinden.

Ed nahm Spotify mit auf eine Tour zu seinen Lieblingsorten in Suffolk, um den Meilenstein im Rahmen der ‚Billions Club: The Series‘ zu feiern. Während er Scampi und Chips aß und eine seiner Plaketten als Teller am Strand verwendete, sagte er: „Das ist es, worum es in England geht. Das ist mein Lieblingsessen an einem Freitag. Die Plaketten alle ausgebreitet zu sehen, ist ziemlich verrückt, weil es 15 Jahre Arbeit waren.“ Über seine bisherigen Werke sagte er: „Jeder nutzt Musik für unterschiedliche Dinge und jeder hat unterschiedliche Erinnerungen und Emotionen, die mit Songs verbunden sind. Ich bin wirklich dankbar, dass meine Musik so weit gereist ist und ich hier sitzen und Fish and Chips daraus essen darf.“

Zu den Orten, die Ed auf seiner Tour besuchte, gehörten seine Sekundarschule und Framlingham Castle, das ihn zu seinem Song ‚Castle on the Hill‘ inspirierte. Er sagte: „Ich habe es geliebt, als Kind in Suffolk aufzuwachsen. Man läuft einfach irgendwie wild herum. Dieser Hügel ist der Ort, an den ich und meine Kumpels als Kinder kamen, um hinunterzurollen. Und dann kamen wir als Teenager, um Apfelwein zu trinken und zu rauchen. Britischer als dieses Schloss geht es nicht.“

Während eines Stopps in den Decoy Studios zeigte der ‚Drunk‘-Hitmacher verschiedene Souvenirs und Erinnerungsstücke, darunter ein Foto mit Ehefrau Cherry Seaborn, das während eines Skiausflugs aufgenommen wurde. Er sagte: „Ihre Familie ist groß, große Skifahrer, also hat sie mir das Skifahren beigebracht.“ Auch die Puppe aus dem Musikvideo zu ‚Happier‘ lebt in den Studios. Ed lacht: „Im Grunde war ich auf Tour und konnte kein Musikvideo drehen, also haben wir die Puppe verwendet.“ Und neben dem Ralph Lauren-Pullover, den er in seinem ersten Video trug, seinem pinken Anzug aus dem Video ‚Bad Habits‘, seiner ersten Gitarre und dem Pandakopf aus seiner ‚I Don’t Care‘-Kollaboration mit Justin Bieber zeigte Ed auch eine Gucci-Sonnenbrille, die er von seinem Freund Sir Elton John erhalten hatte. Er sagte: „Mein Lieblingskünstler aller Zeiten ist wahrscheinlich Elton John. Ich habe mich im Musikvideo zu ‚Shivers‘ im Grunde als er verkleidet und er hat mir dafür eine Brille gegeben. Wie sehe ich aus? Steht es mir?“