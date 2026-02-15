Stars Ed Sheeran erklärt, warum er sein Handy abgeschafft hat

Ed Sheeran - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2026, 10:00 Uhr

Ed Sheeran erklärt, warum er sein Handy abgeschafft hat.

Ed Sheeran hat verraten, warum er sein Mobiltelefon abgeschafft hat – und wie diese Erfahrung einen seiner Songs inspirierte.

Während eines Stopps seiner ‚Loop Tour‘ im Accor Stadium in Sydney sprach der 34-jährige Sänger mit seinen Fans über die Folgen der Urheberrechtsklage von 2015 im Zusammenhang mit Marvin Gaye. Das Verfahren endete zu seinen Gunsten, nachdem das Gericht entschied, dass er den Song ‚Let’s Get It On‘ nicht kopiert hatte. Der Rechtsstreit habe jedoch seine Art zu kommunizieren dauerhaft verändert. Er sagte dem Publikum: „In den letzten zehn Jahren war mein Name in den Nachrichten meist im Zusammenhang mit einer Klage zu lesen. Ich wurde wegen eines Songs verklagt, weil jemand behauptete, ich hätte sein Lied gestohlen. Und das Einzige, was ich tun konnte – weil ich es nicht getan hatte –, war vor Gericht zu gehen und zu beweisen, dass ich es nicht getan habe.“ Im Rahmen des Verfahrens musste Ed seine elektronischen Geräte aushändigen, damit Ermittler Nachrichten und Dateien durchsuchen konnten. Lachend fügte er hinzu: „Ich sage nur: Zum Glück war nichts Komisches darauf.“

Die Erfahrung führte zu einer grundlegenden Veränderung seines Lebensstils. Sheeran erklärte, dass er seit Einreichung der Klage kein Mobiltelefon mehr besitze. Während seiner Australien-Tour 2015 habe er es ausgeschaltet – und nie wieder eingeschaltet. Er erinnerte sich: „Am Ende dieser Tour dachte ich: ‚Ich will kein Handy mehr benutzen.‘ Ich bin auf E-Mail umgestiegen – und seitdem nutze ich nur noch E-Mail.“ Als das Gerät später als Beweismittel angefordert wurde, fühlte sich das erneute Einschalten wie eine Zeitreise an. Er sagte weiter: „Ich habe es für die Klage wieder eingeschaltet, und es war wie eine Zeitmaschine zurück ins Jahr 2015 – und sogar bis 2007, als ich unter dieser Nummer meine ersten SMS verschickt habe. Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Es war, als wäre ich in der Zeit eingefroren.“

Die Erfahrung inspirierte schließlich den Song ‚Old Phone‘ aus seinem kommenden Album ‚Play‘, den Sheeran im Stadion live performte. Er erklärte, dass er schwierige Momente schon immer durch Musik verarbeitet habe: „Immer wenn etwas Negatives passiert, schreibe ich einen Song darüber – und irgendwie ergibt dieses Schlechte dann einen Sinn. Das gilt auch für gute Dinge. Jeder Song von mir ist im Grunde wie zwei Minuten Extreme. Entweder fühle ich sehr viel davon oder sehr viel davon. Ich habe gemerkt: An schlechten Tagen entstehen gute Songs.“