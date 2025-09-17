Musik Ed Sheeran will in seiner Musik ‚echte Konflikte‘ in seiner Ehe thematisieren

Spotify x Ed Sheeran BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2025, 14:00 Uhr

Der britische Popstar will nicht nur über die schönen Seite einer Beziehung singen.

Ed Sheeran findet es wichtig, „ehrlich“ über die Höhen und Tiefen der Liebe zu singen.

Der 34-jährige Musiker – der mit seiner Frau Cherry Seaborn die Töchter Lyra (5) und Jupiter (2) großzieht – hat romantische Liebesballaden wie ‚Perfect‘ und ‚Thinking Out Loud‘ veröffentlicht. In neueren Songs wie ‚Regrets‘ und ‚War Game‘ singt er aber auch über „echte Konflikte“ in seiner Beziehung.

Bei einer Fragerunde mit Nihal Arthanayake, die am Dienstag (16. September) von Spotify im immersiven Lightroom-Space in London veranstaltet wurde, offenbarte Ed: „Cherry weiß, dass ich über alles schreibe – nicht nur über die schönen Dinge. Es gibt Songs wie ‚Perfect‘, aber genauso die über echte Konflikte. Das gehört zu jeder Beziehung dazu, und ich finde, es ist wichtig, ehrlich darüber zu sein.“

Die Fan-Veranstaltung diente der Promotion seines neuesten Albums ‚Play‘. Der Sänger trat außerdem bei einer spontanen Straßenperformance in King’s Cross auf, wo er den Song ‚Camera‘ aus dem Album performte. Ed sprach auch darüber, dass er auf dem Track ‚A Little More‘ wütend geworden sei: „Dieses Gefühl lebt in mir, seit ich erfolgreich wurde. Ich habe versucht, diesen Song jahrelang zu schreiben, aber erst dieses Mal fühlte es sich richtig an, und die Veröffentlichung hat mir geholfen, weiterzumachen.“

Außerdem betonte der ‚Bad Habits‘-Künstler, dass er niemals nur Musik machen würde, um seine Fans zufrieden zu stellen. Er erklärte: „Wenn ich mein erstes Album noch einmal nur machen würde, um meine Fans glücklich zu machen, wäre ich nicht begeistert. Und wenn ich nicht begeistert bin, wird das Ergebnis nicht ankommen. Ich muss zuerst von der Musik besessen sein.“ Um ‚Play‘ zu promoten, wird Ed Sheeran im Dezember 2025 durch Europa und Ozeanien touren.