Stars Eddie Murphy: Martin Lawrence soll die Hochzeit seines zukünftigen Schwiegersohnes bezahlen

Eddie Murphy - January 2023 - Getty Images - You People Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 09:00 Uhr

Martin Lawrence erzählte, dass Eddie Murphy will, dass er die Hochzeit seines Schwiegersohnes in spe bezahlt.

Der 63-jährige Murphy ist Vater von insgesamt zehn Kindern und hat ein geschätztes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar, aber Martin verriet jetzt, dass die Hollywood-Ikone ihn die Rechnung für die bevorstehende Hochzeit seiner Tochter Jasmin Lawrence mit Eddies Sohn Eric bezahlen lassen will, nachdem sich das Paar im November verlobte.

Murphy besteht darauf, weil er bereits für die Hochzeit von sechs seiner Kinder bezahlt habe. Martin sagte in einem Interview mit iHeartRadios ,Big Boy’s Neighborhood‘: „Also, Eddie sagte zu mir, dass ich dafür bezahlen soll. Er meinte, dass ich dafür bezahlen muss, da er die Hochzeit seiner letzten Tochter bezahlt hat, so wie die letzten sechs Hochzeiten. Er sagte, dass ich jetzt dran bin.“ Eddie hat sechs Töchter und vier Söhne. Mit seiner Frau Paige Butcher hat er die achtjährige Tochter Izzy Oona sowie den sechsjährigen Sohn Max Charles. Mit seiner Ex-Frau Nicole Murphy ist der Star Vater von fünf Kindern. Er hat Sohn Myles (32) und die Töchter Bria (35), Shayne (30), Zola (24), und Bella (22). Eddie hat zudem die Söhne Eric (35) und Christian (34) mit seinen ehemaligen Partnerinnen Paulette McNeely und Tamara Hood. Mit seiner Ex-Freundin Mel B. hat Murphy die 17-jährige Tochter Angel.