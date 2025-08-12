Film Eddie Murphy: Mit über 60 greift er jetzt auf Stuntmen zurück

Eddie Murphy - premier Dolemite Is My Name 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2025, 18:00 Uhr

Eddie Murphy macht keine eigenen Stunts mehr. Er greift mit über 60 lieber auf Stuntmen zurück.

Der 64-jährige Schauspieler ist berühmt für seine Comedy-Rollen und Actionfilme, darunter unvergessliche Werke wie ‚Beverly Hills Cop‘, ‚Trading Places‘ und ‚The Nutty Professor‘. Derzeit ist Eddie in ‚The Pickup‘, einer neuen Actionkomödie von Prime Video, zu sehen, in der er den Panzerwagenfahrer Russell spielt, der zusammen mit seinem Kollegen Travis (Pete Davidson) in einen kriminellen Plan verwickelt wird, bei dem ihr Fahrzeug während einer routinemäßigen Bargeldabholung überfallen werden soll.

Obwohl der Film zahlreiche Actionszenen enthält, sind die Zeiten, in denen Eddie für die Unterhaltung anderer seine eigene Gesundheit riskierte, aber vorbei. Er überlässt die Stunts mittlerweile gerne den Experten. In einem Interview mit ‚Collider.com‘ sagte Eddie: „Ich mache keine Stunts. Ich versuche nicht, irgendwelche Stunts zu machen.“ Auch wenn andere Schauspieler in seinem Alter das Risiko vielleicht noch auf sich nehmen, Eddie Murphy hat auf die körperlichen Anstrengungen und Risken keine Lust mehr. Und er ist sich außerdem sicher, dass seine Fans sowieso nie wegen seiner Stunts in seine Filme gegangen sind. Er fügte hinzu: „Die Leute kommen, damit ich sie zum Lachen bringe, also ist es nicht wichtig, dass ich wirklich aus dem Fenster springe.“

Das bedeutet aber nicht, dass sich Eddie Murphy vor allen action-reichen Szenen drückt. „Ich mache Kampfszenen und solche Sachen“, verriet der Star. „Man muss ein paar körperliche Dinge machen, damit man sie in den Stunt einbinden kann und es so aussieht, als hätte man es selbst gemacht, aber ich mache es nicht. Ich will mich nicht am Set kaputtmachen.“