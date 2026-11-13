Stars Einbrecher haben es auf das Haus von Chris Hemsworth abgesehen

Chris Hemsworth and Elsa Pataky attends Limitless: Live Better Now - Season 2 Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 11:00 Uhr

Das Haus von Chris Hemsworth und Elsa Pataky wurde von Dieben heimgesucht. Sie stahlen drei Autos, von denen inzwischen allerdings zwei wiedergefunden wurden.

Das Anwesen von Chris Hemsworth und seiner Ehefrau Elsa Pataky ist zum Ziel von Einbrechern geworden.

Die Täter erbeuteten drei Fahrzeuge, nachdem sie sich Zutritt zu dem abgeschiedenen Grundstück des Paares in Australien verschafft hatten. Die Polizei wurde am Mittwochmorgen (11. November) zum Wohnsitz des Paares außerhalb von Byron Bay gerufen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich vier bislang unbekannte Personen Zugang zum Grundstück verschafft und waren anschließend mit den Autos davongefahren. Wie ‚7NEWS‘ unter Berufung auf Quellen berichtete, war Pataky gegen 2 Uhr nachts durch das Bellen der Hunde aufgewacht, hatte den Lärm zunächst jedoch ignoriert.

Als sie später die Überwachungskameras überprüfte, entdeckte sie vier Männer mit Sturmhauben. Zwei von ihnen hatten Messer bei sich. Daraufhin verständigten sie und der ‚Thor‘-Darsteller die Polizei. Ein Polizeisprecher bestätigte gegenüber dem Sender: „Vier bislang unbekannte Personen waren auf das Grundstück gelangt und hatten drei Fahrzeuge gestohlen.“ Verletzte habe es nicht gegeben. Bei den gestohlenen Fahrzeugen soll es sich um einen BYD, einen Ram und einen Raptor-Pick-up handeln.

Zwei der Autos wurden inzwischen wiedergefunden. Eines entdeckte die Polizei in Coraki, etwa eine Autostunde vom Anwesen entfernt, das andere in Tabulam, das mehr als zwei Fahrstunden entfernt liegt. Die Eindringlinge sollen zuvor den gesicherten Zaun überwunden haben, der das abgelegene Grundstück umgibt. Anschließend gelangten sie in eine Garage, in der alle drei Fahrzeuge abgestellt waren. Die Schlüssel befanden sich noch in den Autos.

Das Promi-Paar hat zusammen die 14-jährige Tochter India sowie die zwölfjährigen Zwillingssöhne Sasha und Tristan. Vor einigen Monaten hatte der Hollywood-Star offene Worte über seine Ehe gefunden. Als Hemsworth nach dem Geheimnis ihrer Beziehung gefragt wurde, verriet er gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Bei Elsa gibt es eine Ehrlichkeit, einen unerschütterlichen Orientierungspunkt der Wahrheit. Ich kann etwas einer ganzen Reihe anderer Menschen zeigen, und sie sagen vielleicht: ‚Oh, tolle Arbeit.‘ Aber Elsa sagt mir, wenn es schlecht ist.“ Seine Frau wisse, „wer ich bin, und wir beide wissen, wozu der andere fähig ist“.