Film Eli Roth gründet neues Horror-Medienunternehmen

Eli Roth - February 2024 - Avalon - Drugstore June Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2025, 11:48 Uhr

Eli Roth hat ein neues Medienunternehmen für Horror-Filme gegründet.

Der 52-jährige Regisseur, Drehbuchautor und Produzent hat sich mit Media Capital Technologies für The Horror Section zusammengetan, das Original-Horrorfilme produzieren und vertreiben, aber auch an „Fernsehen, Spielen, Podcasts und Live-Events“ arbeiten wird.

Eli sagte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich habe das sehr erfolgreich gemacht und alles, was ich für diese Zone getan habe, hat vielen Menschen viel Geld eingebracht. Jetzt ist es an der Zeit, alles unter einen Hut zu bringen, ein Label aufzubauen, aber wirklich diesen Horror zu machen, den ich liebe, den die Fans von mir lieben.“ Und er hat offenbar schaurige Pläne für sein neues Unternehmen, denn Roth will, dass ‚Thanksgiving‘, sein Horror-Hit aus dem Jahr 2023, die „zahmste Art von Film“ ist, die er für diese neue Firma machen würde. „Das ist die Grundlinie. Alles andere wird noch weiter gehen.“

Laut Roth ist der einzige Weg, einen kulturell bedeutsamen Horrorfilm zu schaffen, ein Kinostart: „Du kannst Fernsehen für einen Streamer machen, aber wenn du einen Horrorfilm machst und willst, der Teil der Popkultur ist, und du willst, dass er einen langen Atem hat, musst du einen Kinostart haben. Das sagt: ‚Das ist wichtig. Das ist anders als alles andere. Das ist Ihre Zeit wert.'“

The Horror Section hat sich auch mit der Investmentplattform Republic zusammengetan, um den Fans die Möglichkeit zu geben, in das Unternehmen zu investieren. Marc Iserlis, Head of Film bei Republic, erklärt: „Wenn deine Fans als Investoren einsteigen, baust du von Anfang an ein Publikum auf, was dir mehr Einfluss gibt, wenn du nach Vertrieb suchst. Sie haben jetzt eine ganze Gemeinschaft, die das Projekt organisch vorantreibt, weil sie ein finanzielles Interesse am Erfolg hat.“ Christopher Woodrow, Chairman von Media Capital Technologies, sagte: „Eli hat ein sehr klares Verständnis davon, wer er ist, was seine Marke ist und wie er diese Zielgruppe erreichen kann. Er hat einen Geschäftsleiter, was nicht sehr üblich ist, wenn man es mit Regisseuren und kreativen Talenten zu tun hat.“