Stars Elizabeth Hurley ist ’sehr glücklich‘ mit Billy Ray Cyrus

Elizabeth Hurley and Billy Ray Cyrus Instagram April 20 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2025, 09:00 Uhr

Elizabeth Hurley ist „sehr glücklich“ mit Billy Ray Cyrus und freut sich, dass sich ihre Kinder gut verstehen.

Die 60-jährige Schauspielerin begann Anfang dieses Jahres eine Beziehung mit dem ‚Achy Breaky Heart‘-Sänger und nun hat sie erstmals über ihre Liebe gesprochen. Dabei verriet sie, dass ihr Sohn Damian (23) Billys Popstar-Tochter Miley Cyrus (32) kennengelernt hat und sich hervorragend mit ihr verstanden habe. Elizabeth sagte der Zeitung ‚The Sunday Times‘: „Billy Ray ist fabelhaft. Wir sind sehr glücklich, sehr glücklich. Damian und Miley haben sich getroffen, Billys Kinder sind großartig, und Billy hat viel Zeit mit Damian verbracht. Alle lieben alle – es ist einfach wunderschön.“

Damian ist Elizabeths einziges Kind aus ihrer früheren Beziehung mit dem verstorbenen Geschäftsmann Steve Bing, während Billy Vater von sechs Kindern ist, fünf davon stammen aus seiner Ehe mit Ex-Frau Tish Cyrus. Elizabeth lebt im Vereinigten Königreich, während Billy ein Zuhause in Tennessee hat. Doch die ‚Bedazzled‘-Darstellerin sagt, ihr Partner fühle sich auch in ihrem Landhaus sehr wohl. Sie erklärte: „Er liebt das Vereinigte Königreich. Natürlich liebt er England. Das Wetter ist hier im Sommer besser als in Tennessee. Er lebt etwa 40 Minuten außerhalb von Nashville. Es ist dort wunderschön. Lustigerweise sieht es dort sogar sehr nach England aus, wahrscheinlich wie in Surrey.“

Zuvor hatte Elizabeth gescherzt, dass sie und Billy „ständig in Gefahr sind, an Haarballen zu ersticken“, weil beide für ihre glänzenden Mähnen bekannt sind. Sie sagte dem ‚Attitude‘-Magazin: „Billy und ich haben so viel Haar zusammen, dass wir ständig Gefahr laufen, an Haarballen zu ersticken.“