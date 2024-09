Film Elizabeth Olsen: Offen für eine Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe (MCU)

Elizabeth Olsen - Dr Strange In The Multiverse Of Madness – Disney BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2024, 12:00 Uhr

Elizabeth Olsen erzählte, dass sie „immer glücklich ist, ins Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückzukehren“, wenn es eine „gute Möglichkeit“ gibt, ihre Figur erneut einzusetzen.

Die 35-jährige Schauspielerin hat die Rolle der Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, in zwei ‚Captain America‘-Filmen, drei ‚Avengers‘-Filmen, in ‚Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ und in der TV-Serie ‚WandaVision‘ gespielt.

Olsen würde einer Rückkehr auf die große Leinwand zusagen, wenn die Geschichte stimmen würde, aber sie behauptet, dass die Marvel-Bosse „für eine Sekunde lang nicht gewusst haben, was sie mit ihrem Alter Ego anfangen sollten“. In einem Gespräch gegenüber FM104 verriet der Star: „Es ist eine Figur, zu der ich gerne zurückkehre, wenn es eine Möglichkeit gibt, sie gut einzusetzen, und ich finde, ich hatte Glück, dass ich zu Beginn gut eingesetzt wurde. Ich glaube, die Leute wussten eine Sekunde lang nicht, was sie mit meinem Alter Ego anfangen sollten … wenn es eine gute Möglichkeit gibt, sie einzusetzen, dann komme ich gerne immer wieder zurück.” Im August 2023 hatte die Darstellerin erklärt, dass sie neben Wanda auch „andere Figuren“ in ihrem Leben braucht. Die Darstellerin erklärte gegenüber der ‚The Times‘-Zeitung: „Ich versuche, es herauszufinden … Denn in den letzten vier Jahren ist mein Output speziell Marvel gewesen. Ich will nicht … es ist nicht so, dass ich nicht nur mit dieser Figur in Verbindung gebracht werden möchte. Aber ich habe echt das Gefühl, dass ich andere Teile erneut aufbauen muss, um das Gleichgewicht halten zu können.”